SAFESTRIP: Ελληνική καινοτομία για την οδική ασφάλεια

Η παρουσίαση από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAFESTRIP, μιας ελληνικής καινοτομίας, επιφύλασσε σημαντικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Μεταφορών για θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, και του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) η εκδήλωση παρουσίασης του SAFESTRIP, όπου έγινε επίδειξη του συστήματος, το οποίο, όπως τόνισε ο διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης “εισάγει πρωτοποριακή τεχνολογία στον Τομέα των Μεταφορών”.

Το ΙΜΕΤ/EKETA συμμετείχε ως Τεχνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου ΗΟRΙΖΟΝ2020 «SAFE STRIP-Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive» (https://safestrip.eu/). Προϊόν αυτής της συμμετοχής είναι η τεχνολογία SAFESTRIP, ελληνική καινοτομία η οποία, μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο στατικές και δυναμικές πληροφορίες που αφορούν το δρόμο, τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα κινούμενα οχήματα, μέσω Νανοαισθητήρων.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης στην εναρκτήρια ομιλία του τόνισε τη στρατηγική σημασία του έργου, που εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων που συμφωνήθηκαν στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΥΜΕ-ΙΜΕΤ-HELLASTRON, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως:

– Σύσταση Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας.

– Σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, που στοχεύει σε 50% μείωση των νεκρών και βαριά τραυματιών από οδικά ατυχήματα.

– Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για την οδική ασφάλεια και την προσαρμογή των κυρώσεων ανάλογα με την κατηγορία.

– Την ανάπτυξη συστήματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για καλύτερη ηλεκτρονική παρακολούθηση των παραβάσεων του ΚΟΚ, ευχερέστερο καταλογισμό και παρακολούθηση, αλλά και διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τους πληρωμής.

Στη συνέχεια μετέβη στην Αττική Οδό, όπου συμμετείχε στην επίδειξη του συστήματος SAFE STRIP, οδηγώντας ερευνητικό όχημα του ΙΜΕΤ.

Η επίδειξη περιλάμβανε:

– Προειδοποίηση για όχημα κινούμενο αντικανονικά, αντίθετα από τη φορά κυκλοφορίας.

– Προειδοποίηση για πεζό που διασχίζει το δρόμο εκτός πεδίου ορατότητας (“εικονική διάβαση”).

– Πληροφόρηση επί κινητού εντός του οχήματος για πληροφορίες από Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (“εικονικό VMS”).