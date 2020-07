Κοροναϊός : O πλανήτης εκπέμπει SOS – Ο κίνδυνος του δεύτερου κύματος της πανδημίας

Σχεδόν 40 χώρες ανέφεραν ημερήσιο αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων του κοροναϊού στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη, σύμφωνα με απολογισμό του - ο οποίος δείχνει ότι η πανδημία εξαπλώνεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Ο ρυθμός εξάπλωσης της covid-19 σημειώνει αύξηση όχι μόνο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Ινδία όπου έχουν καταγραφεί και τα περισσότερα κρούσματα του κοροναϊού παγκοσμίως, αλλά και στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, το Σουδάν, τη Βολιβία, την Αιθιοπία, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, το Ουζμπεκιστάν και το Ισραήλ μεταξύ άλλων.

Πολλές χώρες, κυρίως αυτές που προχώρησαν σε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, παρατηρούν δεύτερη κορύφωση της επιδημίας λίγο περισσότερο από ένα μήνα αφού είχαν καταγράψει την πρώτη κορύφωση.

«Δεν θα επιστρέψουμε στην ‘παλιά κανονικότητα’. Η πανδημία έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο ζωής μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους αυτή την εβδομάδα

Και πρόσθεσε: «Ζητούμε από τον καθένα να αντιμετωπίζει τις αποφάσεις για το πού πηγαίνει, τι κάνει και ποιους συναντά σαν να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Γιατί αυτό είναι».

As long as #COVID19 is circulating, we are all at risk. That’s why we’re asking everyone to treat the decisions about where they go, what they do and who they meet with as life-and-death decisions – because they are. pic.twitter.com/ALeUcT1uv4

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 25, 2020