Προς αποχώρηση από σύμβαση για τη βία κατά των γυναικών η Πολωνία

Η Πολωνία θα πρέπει να αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς ορισμένα στοιχεία της παραβαίνουν τις συνταγματικές αξίες της χώρας, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Η σύμβαση περιλαμβάνει ένα επικίνδυνο ιδεολογικό υπόστρωμα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την πολωνική συνταγματική τάξη», τόνισε σχετικά ο Γιάνουζ Κοβάλσκι, αναπληρωτής υπουργός δημοσίων περιουσιακών στοιχείων και βουλευτής του μικρότερου κόμματος που συμμετέχει στην κυβερνητική συμμαχία, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο Koβάλσκι τόνισε πως κατά τη γνώμη του κόμματός του και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να καταγγελθεί».

Τα σχόλιά του επαναλαμβάνουν τις απόψεις που εξέφρασαν κι άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι νωρίτερα αυτό το μήνα, υποστηρίζοντας ότι η Πολωνία πρέπει να λάβει μέτρα για την αποχώρησή της από τη σύμβαση.

Η Πολωνία επικύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών το 2015 υπό την πρώην κεντρώα κυβέρνηση της χώρας.

Το κυβερνών συντηρητικό εθνικιστικό κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS), το οποίο προ πενταετίας ήλθε στην εξουσία κηρύσσοντας ότι θα προασπισθεί τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, έχει εκφράσει την πρόθεση πως η Βαρσοβία μπορεί να αποχωρήσει από τη συνθήκη, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι της χώρας για την προστασία των γυναικών είναι πιο αποτελεσματικοί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο αναμένεται αργότερα να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη σύμβαση, η οποία αναφέρει ότι δεν μπορούν να επικληθούν οι παραδόσεις, ο πολιτισμός ή η θρησκεία για να δικαιολογηθούν βιοπραγίες κατά των γυναικών.

Η συνθήκη καθίσταται επίκαιρη καθώς αυξήθηκαν έως και κατά τα τρία πέμπτα οι κλήσεις στις τηλεφωνικές γραμμές για την ενδοοικογενειακή βία στην Ευρώπη, μιας και η κατανάλωση οινοπνεύματος και η κατάχρηση ναρκωτικών σε συνδυασμό με τον εγκλεισμό ενάντια στον κοροναϊό, τροφοδότησαν τηην κακομεταχείριση των πιο ευάλωτων ατόμων, όπως αναφέρει ο ΠΟΥ.

Την Παρασκευή το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, διαδήλωσαν στη Βαρσοβία και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για τη βία κατά των γυναικών.

«Στόχος είναι η νομιμοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας», δήλωσε η Μαγκνταλένα Λέμπαρτ, μία από τους διοργανωτές της χθεσινής διαμαρτυρίας στη Βαρσοβία.

