Brooks Brothers: Συμφωνία εξαγοράς από την SPARC έναντι 305 εκατ. δολαρίων

Η Brooks Brothers, η παλαιότερη εταιρεία ενδυμάτων της Αμερικής, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπέβαλε πρόταση στις δικαστικές αρχές προκειμένου να λάβει την έγκριση για συμφωνία εξαγοράς των περιουσιακών της στοιχείων με πλειοδότη την SPARC Group LLC.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η SPARC θα αγοράσει ουσιαστικά το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Brooks Brothers σε όλο τον κόσμο με τίμημα ύψους 305 εκατ. δολαρίων. Η SPARC έχει, επίσης, δεσμευτεί να αποκτήσει τουλάχιστον 125 καταστήματα λιανικής Brooks Brothers.

Σημειώνεται πως πρόκειται για μια συμφωνία, η οποία ανήκει στην κατηγορία «δούρειος ίππος», δηλαδή οποιαδήποτε άλλη προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας θα πρέπει να είναι υψηλότερη.

Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του πτωχευτικού δικαστηρίου αλλά και σε τυχόν υψηλότερη ή καλύτερη προσφορά στο πλαίσιο της δημοπράτησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η ακροαματική διαδικασία για την έγκριση της προσφοράς έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου, ενώ η Brooks Brothers θέλει να ορίσει ως προθεσμία την 5η Αυγούστου για τις ανταγωνιστικές προσφορές, με την ακρόαση για την έγκριση της πώλησης να έχει προγραμματιστεί τελικά για τις 11 Αυγούστου.

Στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία LT APPAREL AE, η οποία διαθέτει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της Brooks Brothers στην Ελλάδα, την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες και το Μονακό, είχε ανακοινώσει ότι οι εξελίξεις στην Αμερική με την αίτηση πτώχευσης, δεν επηρεάζουν την λειτουργία της καθώς και την λειτουργία του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, την Ρουμανία, το Μονακό που σήμερα αριθμεί 16 σημεία πώλησης (5 monobrand καταστήματα, 8 shop-in-shop, 3 καταστήματα outlet, 1 concept store) καθώς και επιλεγμένο δίκτυο Χονδρικής Πώλησης. Τόνιζε επίσης ότι στην Ελλάδα δεν θα κλείσει κανένα κατάστημα.

Η SPARC είναι εταιρεία λιανικής με περισσότερα από 2.600 καταστήματα, μια ισχυρή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου και κορυφαία στα δίκτυα χονδρικής στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Εχοντας υπό τον έλεγχό της τις διάσημες φίρμες Aéropostale και Nautica, η SPARC πετυχαίνει ετησίως πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις.

Η SPARC ανήκει εν μέρει στην Authentic Brands Group (ABG), μια παγκόσμια εταιρεία ανάπτυξης μάρκετινγκ και ψυχαγωγίας, η οποία κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 50 εμπορικών σημάτων μέσων, ψυχαγωγίας και τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Aéropostale και Nautica.

Η Authentic Brands Group (ABG) είναι εταιρεία ανάπτυξης εμπορικών σημάτων, μάρκετινγκ και ψυχαγωγίας, η οποία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων εμπορικών σημάτων μέσων, ψυχαγωγίας και life style.

Το χαρτοφυλάκιο εμβληματικών και παγκοσμίου φήμης επωνυμιών της ABG αποφέρει περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες λιανικές πωλήσεις και περιλαμβάνει τις Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O’Neal®, Sports Illustrated®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Nautica®, Aéropostale®, Forever 21®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Herve Leger®, Judith Leiber®, Barneys New York®, Frederick’s of Hollywood®, Nine West®, Frye®, Jones New York®, Louise et Cie®, Sole Society®, Enzo Angiolini®, CC Corso Como®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Adrienne Vittadini®, Taryn Rose®, Bandolino®, Misook®, Spyder®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Volcom®, Airwalk®, Vision Street Wear®, Above The Rim®, Hind®, Thomasville®, Drexel®, and Henredon®.

Σχετικά με την Brooks Brothers

Η Brooks Brothers ιδρύθηκε το 1818 και αποτέλεσε την πρώτη αμερικανική εταιρεία που προσέφερε ρούχα που ήταν έτοιμα να φορεθούν και συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας με εμβληματικά προϊόντα.

