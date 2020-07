Ερντογάν: Η Αγία Σοφία έγινε και πάλι τζαμί

Μετά από 86 χρόνια, πραγματοποιήθηκε πλήρης μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, σε μία τελετή που είχε έντονο προπαγανδιστικό χαρακτήρα, με σκοπό να προβληθεί ο Ταγίπ Ερντογάν σαν ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων, αυτός που επιστρέφει στους πιστούς ένα ιστορικό μνημείο, προϊόν κατάκτησης. Στην Ελλάδα υπήρξαν αντιδράσεις με πένθιμη κωδωνοκρουσία, ενώ μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλους τους ναούς.

Τρεις ιμάμηδες και πέντε μουεζινίδες διεξήγαγαν την τελετή, υπό το βλέμμα του Ερντογάν, ο οποίος έφτασε στο μνημείο λίγο πριν την έναρξη. Συνοδευόταν από τους περισσότερους υπουργούς της κυβέρνησής του, ενώ στην προσευχή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και ο εμίρης του Κατάρ, ο εθνικιστής ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καθώς και πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

«Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί τερμάτισε την αναμονή του έθνους μας»

Λίγο μετά την προσευχή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον εθνικιστή ηγέτη Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έκανε μια σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους κάνοντας λόγο για «ευόδωση των προσπαθειών». «Η Αγιά Σοφιά έγινε και πάλι τζαμί», τόνισε.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευελπιστεί ότι η Αγιά Σοφιά θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους πιστούς ως τζαμί. Διευκρίνισε ωστόσο ότι «ως πολιτισμική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας, είναι ένας τόπος στον οποίο μπορούν να έρχονται άνθρωποι όλων των θρησκειών και να τον επισκέπτονται».

«Η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί τερμάτισε την αναμονή του έθνους μας. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, 350.000 άτομα βρέθηκαν σήμερα στην Αγιά Σοφιά», είπε επίσης ο Τούρκος πρόεδρος.

rkish President Erdoğan has arrived at Hagia Sophia Mosque to attend a historic Friday prayer after 86 years in Hagia Sophia Mosque. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/erz5xs2SUv

— ANews (@anewscomtr) July 24, 2020