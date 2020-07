Bitcoin: Crash test στα 10.000 δολάρια για τον «ψηφιακό χρυσό»

Πάνω από τα 10.000 δολάρια βρέθηκε σήμερα, για πρώτη φορά από τις 10 Ιουνίου, το Bitcoin.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έπιασε πενταψήφια τιμή γύρω στις 6 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης την Κυριακή, φτάνοντας μέχρι τα 10.169 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του -. Ωστόσο, περίπου 10 λεπτά αργότερα, η τιμή του βρέθηκε και πάλι κάτω από τα 10.000 δολάρια, σημειώνοντας για λίγο έντονες διακυμάνσεις. Στις 12:15 μ.μ. βρισκόταν στα 9.941 δολάρια.

Το Bitcoin, που οι φαν των κρυπτονομισμάτων αποκαλούν συχνά και «ψηφιακό χρυσό», ευνοείται αυτήν την περίοδο καθώς ο χρυσός πλησιάζει σε επίπεδα ρεκόρ, η ανησυχία για την ευρωστία της παγκόσμιας οικονομίας αυξάνεται και το δολάριο υποχωρεί. Επίσης, την εβδομάδα που πέρασε, η αμερικανική ρυθμιστική Αρχή U.S. Office of the Comptroller of the Currency ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες Θεματοφυλακής (custody services) για τα κρυπτονομίσματα των πελατών τους, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει ακόμα πιο ελκυστικό το Bitcoin για κάποιους επενδυτές.

Το κρυπτονόμισμα κινείτο κοντά στον κινητό μέσο όρο 50 ημερών του για εβδομάδες πριν τον ξεπεράσει τις τελευταίες ημέρες και κάποιοι αναλυτές προβλέπουν τώρα ότι θα πιάσει τα 10.000-10.500 δολάρια με επόμενο σημείο αντίστασης τα 13.800 δολάρια.