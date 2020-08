Γερμανία: Ρατσιστική επίθεση εναντίον Αφρικανών έξω από στέκι ακροδεξιών

Μάρτυρες σε μια ξενοφοβική επίθεση που δέχτηκαν Αφρικανοί έξω από στέκι ακροδεξιών, στην πόλη Ερφούρτη της Γερμανίας, αναζητούν οι αρχές.

Δύο υπήκοοι της Γουινέας έλαβαν ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο μετά το περιστατικό και ένας από αυτούς παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.

Η ομάδα τριών μεταναστών φέρεται να δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα γερμανών υπηκόων ενώ περνούσε από ένα συγκρότημα κατοικιών, κοντά σε ένα «κτίριο γνωστό από την αστυνομία». Πρόκειται για χώρο που χρησιμοποιείται συχνά ακροδεξιούς εξτρεμιστές.

«Με την άμεση ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων, οι ύποπτοι συνελήφθησαν», ανέφεραν οι αρχές.

Την Κυριακή, αυτοί που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι επιτιθέμενοι είναι είτε μέλη είτε συμπατριώτες του ακροδεξιού κόμματος Der III. Weg (The Third Way), το πρακτορείο ειδήσεων DPA της Γερμανίας ανέφερε αναφορές πηγών στην επιβολή του νόμου.