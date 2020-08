Καλιφόρνια : 8.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς «Apple Fire»

Σχεδόν 8.000 κάτοικοι στην κομητεία Ριβερσάιντ στη νότια Καλιφόρνια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν χθες (τοπική ώρα) τις εστίες τους λόγω πυρκαγιάς που έχει ήδη κάψει πάνω από 16.000 στρέμματα γης, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας.

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε ‘Apple Fire’ από τους πυροσβέστες – οι οποίοι συνηθίζουν να ονοματίζουν στις πυρκαγιές – ξέσπασε την Παρασκευή στο Τσέρι Βάλεϊ, μια κοινότητα σε απόσταση περίπου 120 χλμ ανατολικά του Λος Άντζελες και έως χθες βράδυ είχε καταστρέψει τουλάχιστον μία κατοικία.

Σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους 2.586 σπιτιών –περίπου 7.800 ανθρώπους– να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με το Fox News, οι 375 πυροσβέστες που έχουν ριχτεί στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, παρά την αεροπορική υποστήριξη, δεν έχουν κατορθώσει να τη θέσουν υπό έλεγχο.

About 7,800 people are under evacuation orders as the #AppleFire keeps spreading. It has scorched more than 6 square miles and is still 0% contained.

— KTLA (@KTLA) August 2, 2020