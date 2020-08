ΗΠΑ – εκλογές: Ο Τραμπ απειλεί με μηνύσεις την Πολιτεία της Νεβάδας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα σύρει την Πολιτεία της Νεβάδας στα δικαστήρια, επειδή οι Δημοκρατικοί που ελέγχουν το τοπικό Κογκρέσο ενέκριναν έναν νόμο με βάση τον οποίο θα σταλούν ταχυδρομικώς ψηφοδέλτια σε όλους τους ψηφοφόρους εν όψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, λόγω της πανδημίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ισχυριστεί, χωρίς όμως να παράσχει αποδείξεις, ότι η επιστολική ψήφος θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη νοθεία, έγραψε σήμερα στο Twitter ότι ο νόμος που εγκρίθηκε την Κυριακή είναι «ένα παράνομο, νυχτερινό πραξικόπημα».

«Χρησιμοποιούν την Covid για να κλέψουν την Πολιτεία. Θα τα πούμε στα Δικαστήρια», πρόσθεσε.

In an illegal late night coup, Nevada’s clubhouse Governor made it impossible for Republicans to win the state. Post Office could never handle the Traffic of Mail-In Votes without preparation. Using Covid to steal the state. See you in Court! https://t.co/cNSPINgCY7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020