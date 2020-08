Κοροναϊός : Στην Μέκκα βρήκαν τρόπο να κρατούν αποστάσεις

Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας έλαβαν έκτακτα μέτρα για όσους πήγαν για προσκύνημα, στο πλαίσιο περιορισμού του κοροναϊού, επιβάλλοντας τη χρήση μάσκας και την αποφυγή του συνωστισμού.

Ακολουθώντας τους κανόνες που επιβάλλει η υγειονομική κρίση και χωρίς να αγνοούν τη σημασία των αποστάσεων, Μουσουλμάνοι συμμετείχαν στο Χατζ, το ετήσιο Ισλαμικό προσκύνημα στη Μέκκα.

Όπως εκτιμάται, στο φετινό προσκύνημα μετείχαν μέχρι 10.000, αριθμός πολύ μικρότερος σε σχέση με πέρσι οπότε και μετείχαν 2,5 εκατομμύρια πιστοί στο πενθήμερο ετήσιο Χατζ.

Muslim pilgrims maintain social distancing on last day of Hajj pic.twitter.com/rxnVjzilEF

— The Independent (@Independent) August 3, 2020