Τραμπ κατά της συντονίστριας του στη μάχη κατά του κοροναϊού: «Αξιοθρήνητο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε σήμερα κατά της συντονίστριάς του στη μάχη εναντίον της Covid-19, της γιατρού Ντέμπορα Μπερξ, την οποία κατηγορεί ότι υπέκυψε στην πίεση των αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών και εμφανίζεται υπερβολικά απαισιόδοξη για την εξέλιξη της πανδημίας.

Η Μπερξ δήλωσε χθες στο ενημερωτικό δίκτυο CNN ότι οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε μια «νέα φάση» της υγειονομικής κρίσης κι ότι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών της χώρας δεν βρίσκονται στο απυρόβλητο.

«Η Ντέμπορα τσίμπησε και μας επιτέθηκε. Αξιοθρήνητο!», έγραψε στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος θεωρεί πως η γιατρός, που είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό της απάντησης του Λευκού Οίκου μπροστά στην πανδημία, υιοθέτησε τον ανησυχητικό αυτό τόνο, αφού δέχθηκε επίθεση από την επικεφαλής των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι.

«Ο πρόεδρος διασπείρει την παραπληροφόρηση για τον ιό και εκείνη (η δρ. Μπερξ) είναι το φερέφωνό του», είχε καταγγείλει στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά σπεύσει να υπερασπιστεί την επιστήμονα.

«Είναι εξαιρετικά ανεύθυνο εκ μέρους της Πελόζι να επιτίθεται συνεχώς εναντίον της δρ. Μπερξ και να ενσταλάζει τη δυσπιστία του κοινού προς το πρόσωπό της», είχε γράψει σε tweet η Αλίσα Φάραχ, η διευθύντρια επικοινωνίας της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε διαφορετικό τόνο σήμερα.

«Η Νάνσι Πελόζι, η τρελή, είπε απαίσια πράγματα για τη δρ. Ντέμπορα Μπερξ και καταφερόταν εναντίον της, διότι ήταν πολύ αισιόδοξη για την εξαιρετική δουλειά που κάνουμε στη μάχη εναντίον του κινεζικού ιού (…). Προκειμένου να απαντήσει στη Νάνσι, η Ντέμπορα τσίμπησε και μας επιτέθηκε. Αξιοθρήνητο!».

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020