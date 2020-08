Βηρυτός: Βίντεο «γροθιά στο στομάχι» – Πατέρας προσπαθεί να προστατέψει το παιδί του

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει έναν πατέρα να προσπαθεί να προστατεύσει τον γιο του από τις φονικές εκρήξεις στη Βηρυτό, όπου τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει το μέγεθος της καταστροφής, ενώ ορισμένοι άνθρωποι στη γύρω περιοχή ανέβασαν στα social media εικόνες από τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης.

Ένα από τα βίντεο δείχνει έναν άντρα να κρατάει στην αγκαλιά του το παιδί του, την ώρα που σείεται το σπίτι, μετά τη δεύτερη ισχυρή έκρηξη.

Ο πατέρας μπαίνει μαζί με τον γιο του κάτω από ένα έπιπλο για να προστατευτούν.

This video of a father in #Beirut trying to comfort and protect his son from the blast moved me to tears. pic.twitter.com/BTkls3MSxI

— Ahmed Shihab-Eldin (@ASE) August 4, 2020