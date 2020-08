Βηρυτός όπως Χιροσίμα: Βάφτηκε με αίμα – Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών, χιλιάδες οι τραυματίες

Πάγωσε ο χρόνος στη Βηρυτό το απόγευμα της Τρίτης, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους ενώ χιλιάδες βρίσκονται στα νοσοκομεία της χώρας.

Στους 50 ανέρχονται οι νεκροί και στους 2.750 οι τραυματίες από τις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν.

«Είναι μια καταστροφή με κάθε έννοια του όρου αυτού», είπε ο Χαμάντ Χασάν ενώ πήγαινε να επισκεφθεί τραυματίες σε ένα νοσοκομείο της πόλης. «Τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι όλα γεμάτα με τραυματίες», πρόσθεσε, ζητώντας να μεταφερθούν οι υπόλοιποι σε κλινικές των προαστίων.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα το λιμάνι της Βηρυτού ενδέχεται να οφείλονται σε «εκρηκτικές ύλες» που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν «εδώ και χρόνια» σε μια αποθήκη, εκτιμά ένας υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Another view of the massive explosion in Beirut, Lebanon pic.twitter.com/UM00Ea3qDs

Update: More videos coming out of #Lebanon’s capital show the moment an explosion erupts at the Port of #Beirut area.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/hrjefK9qXg

BEIRUT EXPLOSIONS: – At least 30 people dead – 2,500+ wounded – Numbers expected to risepic.twitter.com/falb0fTb5G

«Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες», είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνα, θα μας πουν ποια ήταν ή φύση του συμβάντος», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε σπίτια που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.

Δεκάδες τραυματίες πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το νοσοκομείο, που απευθύνει έκκληση για δωρεά αίματος.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ δεσμεύτηκε απόψε ότι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη στην «επικίνδυνη» αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού θα λογοδοτήσουν.

«Σας υπόσχομαι ότι αυτή η καταστροφή δεν θα περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το τίμημα», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

«Τα δεδομένα γύρω από αυτήν την επικίνδυνη αποθήκη, που βρισκόταν εκεί από το 2014, θα γίνουν γνωστά και δεν θα προκαταλάβω τις έρευνες», πρόσθεσε.

Ο Χασάν Ντιάμπ απηύθυνε έκκληση στις «φίλες χώρες» να βοηθήσουν τον Λίβανο. «Απευθύνω κατεπείγουσα έκκληση σε όλες τις φίλες και αδελφές χώρες που αγαπούν τον Λίβανο να σταθούν στο πλευρό του και να μας βοηθήσουν να γιατρέψουμε τις βαθιές πληγές μας», είπε χαρακτηριστικά.

Watch: Video from on the ground shows several injured people covered in blood following the explosions at #Lebanon’s Port #Beirut. Many hospitals in the Lebanese capital are now reporting they have reached full capacity.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/O4xUjdCNsy

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει το μέγεθος της καταστροφής, ενώ ορισμένοι άνθρωποι στη γύρω περιοχή ανέβασαν στα social media εικόνες από τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης.

Ένα από τα βίντεο δείχνει έναν άντρα να κρατάει στην αγκαλιά του το παιδί του, την ώρα που σείεται το σπίτι, μετά τη δεύτερη ισχυρή έκρηξη.

Ο πατέρας μπαίνει μαζί με τον γιο του κάτω από ένα έπιπλο για να προστατευτούν.

This video of a father in #Beirut trying to comfort and protect his son from the blast moved me to tears. pic.twitter.com/BTkls3MSxI

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε «εθνική καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πρωτεύουσας και είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό.

This is the worst my eyes have ever seen . Please pray for #Beirut . pic.twitter.com/QcBkTfHv72

«Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν. Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης.

This is about 10km away. The shockwave took 27 seconds to reach this point.#Beirut #Lebanon #لبنان #بيروت pic.twitter.com/TvxgSHdum6

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας, μετά τις βίαιες εκρήξεις που συγκλόνισαν το απόγευμα το λιμάνι της Βηρυτού.

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος για αύριο, στη μνήμη των θυμάτων της έκρηξης.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ναζάρ Ναζαριάν, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Καταέμπ, μετέδωσε το Al Arabiya. Σύμφωνα με άλλο, τοπικό μέσο ενημέρωσης, το Lebanon24, Ο Ναζαριάν έχει πέσει σε κώμα.

Ένα πλοίο που βρισκόταν αρόδο στο λιμάνι της Βηρυτού φλέγεται, μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το απόγευμα στον τομέα αυτόν, σύμφωνα με μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου που όμως δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει αν επιβαίνουν άνθρωποι σ’ αυτό.

Στο λιμάνι, ένας αξιωματικός ζήτησε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τον τομέα, φοβούμενος ότι μπορεί να σημειωθεί έκρηξη στο πλοίο λόγο των καυσίμων που μεταφέρει.

Πολλές αποθήκες του λιμανιού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το έδαφος είναι σπαρμένο με σπασμένα τζάμια. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι συνεχίζονται ακόμη οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη μεταφορά των θυμάτων.

Τα συλλυπητήριά του προς τους πολίτες του Λιβάνου έστειλε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τις φονικές εκρήξεις.

«Η Γαλλία στέκεται δίπλα στον Λίβανο. Πάντα» ανέφερε ο Μακρόν ο οποίος προανήγγειλε ότι στέλνει βοήθεια.

Η Γαλλία διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει τον Λίβανο μετά την τεράστια έκρηξη κοντά στο κέντρο της Βηρυτού που σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες.

«Η Γαλλία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Λιβάνου και του λιβανικού λαού. Είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες που διατυπώνουν οι λιβανικές αρχές», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν σε μια ανάρτηση στο Twitter.

Το Ισραήλ προσφέρθηκε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο, μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στη Βηρυτό το απόγευμα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς.

«Το Ισραήλ προσέγγισε τον Λίβανο μέσω διεθνών και διπλωματικών διαύλων και πρόσφερε στη λιβανέζικη κυβέρνηση ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια» αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Γκαντς και τον υπουργό Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι.

Από την έκρηξη στον τομέα του λιμανιού σκοτώθηκαν τουλάχιστον 25 άνθρωποι.

Το Ιράν είναι έτοιμο να βοηθήσει τον Λίβανο με όποιον τρόπο χρειαστεί, ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ με ανάρτησή του στο Twitter.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον μεγάλο και δυνατό λαό του Λιβάνου. Όπως πάντα, το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να παράσχει βοήθεια με όποιον τρόπο χρειαστεί. Μείνε δυνατός, Λίβανε», έγραφε το μήνυμα του ΥΠΕΞ του Ιράν.

Έτοιμες να συνδράμουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βηρυτό δηλώνουν Αθήνα και Λευκωσία.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθιά οδύνη για τις πολύνεκρες εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού και την αλληλεγγύη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου.

«Εκφράζουμε, επίσης, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει τις αρχές του Λιβάνου με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της.»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, επισημαίνει πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη, εκφράζει στην κυβέρνηση του Λιβάνου και η Λευκωσία.

«Επικοινωνήσαμε ήδη με την κυβέρνηση του Λιβάνου εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη» γράφει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημειώνεται ότι εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε πολλές περιοχές της Κύπρου, ο οποίος φέρεται να προήλθε από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού.

Τη συμπαράσταση της ΕΕ στους πολίτες του Λιβάνου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε στο μήνυμα που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο τουίτερ: «Οι σκέψεις μου είναι στους πολίτες του Λιβάνου και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγικής έκρηξης στη Βηρυτό» και τόνισε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια και στήριξη. Να είστε δυνατοί».

My thoughts are with the people of #Lebanon and with the families of the victims of the tragic #BeirutBlast

The EU stands ready to provide assistance and support.

Stay strong.

— Charles Michel (@eucopresident) August 4, 2020