«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό»: Απίστευτος Τραμπ σε δημοσιογράφο που τον «στρίμωξε» για τον κοροναϊό

Σε αντιπαράθεση με δημοσιογράφο ήρθε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, αποδεικνύοντας ότι η κόντρα του με τα ΜΜΕ καλά κρατεί.

Ο Τζόναθαν Σουάν της εκπομπής «Axios» του HBO έφερε πολλές φορές σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δεν φάνηκε πάντως να πτοείται και συνέχισε να διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για την κατάσταση με τον κοροναϊό στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι όλα είναι «υπό έλεγχο». «Ο κόσμος πεθαίνει, είναι αλήθεια. Είναι αυτό που είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο όσο μπορούμε. Πρόκειται για μια τρομερή πανδημία», είπε κυνικά.

Πολλές φορές, ο δημοσιογράφος έδειξε τη δυσπιστία και τον εκνευρισμό του, καθώς ενώ παρουσίαζε το ένα δεδομένο μετά το άλλο, ο Τραμπ απλά τα αρνούνταν με… ανύπαρκτα επιχειρήματα.

Ολόκληρη η συνέντευξη θύμισε παρωδία, παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση, με πολλούς αναλυτές να κάνουν λόγο για το τελευταίο λιθαράκι στην «ταφόπλακα» της καμπάνιας του Τραμπ για την επανεκλογή του στον προεδρικό θώκο.

Ιδιαίτερη κακή εντύπωση έκανε ο διαπληκτισμός των δύο ανδρών για τα στατιστικά των θανάτων στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ψευδώς ισχυρίστηκε ότι οι θάνατοι στις ΗΠΑ είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ την ίδια ώρα προσπαθούσε να βρει το σωστό έγγραφο ανάμεσα σε μια σειρά από χαρτιά με διαγράμματα.

«Χαμηλότερα από τον κόσμο; Τι;», είπε έκπληκτος ο Σουάν, κουνώντας εκνευρισμένα το πόδι του.

Όταν ο Τραμπ βρήκε το σωστό χαρτί, ο δημοσιογράφος το κοίταξε και τον αποστόμωσε λέγοντας: «Εσείς μιλάτε για θανάτους ανά κρούσματα. Εγώ σας μιλώ για θανάτους ανά ποσοστό πληθυσμού».

Ο πρόεδρος του ΗΠΑ απάντησε αγριεμένος: «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!», με τον δημοσιογράφο να τον πιέζει λέγοντας «γιατί;».

.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχτηκε κριτική και για το γεγονός ότι δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του Τζον Λιούις, του Αφροαμερικανού βουλευτή που ήταν πρωτοπόρος του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων.

Ερωτώμενος για το πώς η ιστορία θα θυμάται τον Λιούις, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι δεν τον γνωρίζει. Μάλιστα, o Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αρνήθηκε να χαρακτηρίσει «εντυπωσιακό» τον αγώνα του μακαρίτη βουλευτή, επειδή ο Λιούις δεν είχε παρευρεθεί στην ορκωμοσία του!

President Trump to #AxiosOnHBO: “I don’t know…I don’t know John Lewis. He chose not to come to my inauguration.” pic.twitter.com/LDv76rrIFc

.@jonathanvswan: “How do you think history will remember John Lewis?”

Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε στην Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφο του Τζέφρι Επστάιν η οποία φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του επιχειρηματία, να «είναι καλά».

Υπενθυμίζεται ότι στη δεκαετία του ’90 ο Τραμπ είχε παρευρεθεί στα πάρτι του Επστάιν.

Trump tells #AxiosOnHBO that he stands by his comments wishing alleged child sex trafficker and Epstein associate Ghislaine Maxwell well.

“I wish her well. I’d wish you well. I’d wish a lot of people well.” pic.twitter.com/1MRxyqzCLk

— Axios (@axios) August 4, 2020