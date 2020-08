Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας σαρώνει τις ΗΠΑ – Τουλάχιστον ένας νεκρός, αγνοούμενοι και καταστροφές

Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας σαρώνει σήμερα τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ανεμοστρόβιλος που προκάλεσε ισοπέδωσε ένα πάρκο με τροχόσπιτα στη Βόρεια Καρολίνα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της καταιγίδας, η οποία απειλεί να προκαλέσει νέους ανεμοστρόβιλους, με το «μάτι» της να εντοπίζεται στις 18.00 ώρα Ελλάδας στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας του Μέριλαντ, όπως έγινε γνωστό από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνοδεύονται από ανέμους που φθάνουν τα 110 χλμ/ώρα.

Η προειδοποίηση των αρχών για τροπική καταιγίδα παραμένει σε ισχύ στο Μέιν, ενώ μεγάλες πόλεις όπως η Ουάσιγκτον, η Φιλαδέλφεια και η Νέα Υόρκη ενδέχεται να βρεθούν στο πέρασμά της.

Ανεμοστρόβιλοι είναι πιθανοί από τη Βιρτζίνια μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ έως το μεσημέρι τοπική ώρα και από τη Νέα Υόρκη στη Νέα Αγγλία το απόγευμα και το βράδυ τοπική ώρα, επισημαίνει το κέντρο Κυκλώνων.

