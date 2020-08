Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Τεχεράνη

Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην Τεχεράνη, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Είναι η τελευταία μίας σειράς πυρκαγιών και εκρήξεων, ορισμένες από τις οποίες έπληξαν στρατηγικές μονάδες.

«Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Τζαϊρούντ της κομητείας Παρντίς σήμερα το πρωί…δεν υπήρξαν θύματα…οι πυροσβέστες προσπαθούν να ελέγξουν την πυρκαγιά», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Another day another mysterious fire in Iran. This time at an industrial area near Tehran in Jajrud. So far no reports of casualties, firefighters are trying to contain the fire. Also last night an explosion at a tomato paste company near Mashad, 1 killed and 2 injured.



Jajrud: pic.twitter.com/RbogLM3YSB

— Ali Arouzi (@aliarouzi) August 4, 2020