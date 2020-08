Ο τυφώνας Ησαΐας έφθασε στη Β. Καρολίνα -Προειδοποίηση για καταστροφικές πλημμύρες

Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας, η οποία ενισχύθηκε σε τυφώνα Κατηγορίας 1, με ριπές ανέμων ταχύτητας ως και 140 χιλιομέτρων την ώρα, έφθασε αργά το βράδυ της Δευτέρας (το πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδας) στη Βόρεια Καρολίνα, αφού πέρασε από την Καραϊβική και τη Φλόριντα αφήνοντας τις περιοχές αυτές συγκριτικά αλώβητες.

Το μάτι του τυφώνα έφθασε πάνω από το έδαφος κοντά στην Ακτή Όσεαν Άιλ στις 23:10 (τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), που νωρίτερα εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για δυνητικά καταστροφικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Φλόριντα και στις δύο Καρολίνες για να καταστεί πιο εύκολη η εκταμίευση ομοσπονδιακών κεφαλαίων. «Όλος ο κόσμος πρέπει να επαγρυπνεί», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παροτρύνοντας «τους πάντες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών και των πολιτειακών αρχών».

Εξάλλου, όπως και αρκετές άλλες πολιτείες στον Νότο και στη Δύση, η Νότια και η Βόρεια Καρολίνα είναι αντιμέτωπες εδώ και μερικές εβδομάδες με αναζωπύρωση της πανδημίας του κορονοϊού.

