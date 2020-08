Χάος στη Βηρυτό: Δύο τεράστιες εκρήξεις, δεκάδες τραυματίες – Τρόμαξαν ακόμα και στην Κύπρο

Χάοτικές στιγμές καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, με δύο τεράστιες εκρήξεις να συγκλονίζουν την περιοχή. Οι βιτρίνες πολλών καταστημάτων και τα τζάμια κατοικιών έσπασαν, ενώ το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, από τις εκρήξεις προκλήθηκε εκτεταμένες ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν αποσαφηνιστεί η αιτία των εκρήξεων.

Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η πρώτη έκρηξη ταρακούνησε το λιμάνι της Βηρυτού, λίγο μετά τις 18:00, τοπική ώρα. Όπως φαίνεται και στα βίντεο, στα οποία απαθαντίζεται το τρομακτικό σκηνικό, ο καπνός που βγαίνει από τα κτήρια είναι τεράστιος και πολύ πυκνός.

Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πρώτη, προκαλώντας καταστροφές στα κτήρια της περιοχής.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH

— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020