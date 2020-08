Ελπιδοφόρος για Βηρυτό : Πενθούμε με όσους πενθούν και είμαστε συνοδοιπόροι όλων όσοι υποφέρουν

Με μήνυμά του στο twitter τόσο στα αγγλικά όσο και στα αραβικά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος καλεί όλους μας να προσευχηθούμε για τον λαό του Λιβάνου που περνάει μεγάλη δοκιμασία.

Let us pray for our brothers and sisters in Lebanon, whose country is suffering.

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτηρίζει την τραγωδία στον Λίβανο τεράστια και ασύλληπτη, αλλά, όπως σημειώνει, με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, η χώρα και ο λαός της θα την ξεπεράσουν.

Lebanon’s tragedy is unimaginable, but by God’s grace we will overcome. With the Assembly of Bishops of the USA, we are immediately releasing funding v. @IOCCRelief and implementing building rehabilitation & medical assistance. Our vocation is one of mercy and compassion for all.

— Elpidophoros (@Elpidophoros) August 6, 2020