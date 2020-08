Η Βηρυτός βράζει: Δεύτερη νύχτα οργής – Σφοδρές οδομαχίες διαδηλωτών και αστυνομίας

Βράζει για ακόμη μία νύχτα το κέντρο της Βηρυτού καθώς δεκάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους προκειμένου να εναντιωθούν στους χειρισμούς της κυβέρνησης και να την καλέσουν να παραιτηθεί μετά την πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου πετώντας πέτρες και πυροτεχνήματα.

Ειδικότερα σε μία μια λεωφόρο που οδηγεί στο κοινοβούλιο, οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και έριξαν πυροτεχνήματα εναντίον της αστυνομίας, η οποία απάντησε με χρήση δακρυγόνων προσπαθώντας να διαλύσει το πλήθος.

WATCH: Protesters and riot police clash outside the Lebanese parliament as demonstrations continue in #Beirut after last week’s massive explosion that killed nearly 160 people pic.twitter.com/LPf9pONXDe

— - QuickTake (@QuickTake) August 9, 2020