Πεδίο μάχης η Βηρυτός: Βίαιες συγκρούσεις οδηγούν σε πρόωρες εκλογές

Ημέρα οργής ήταν το Σάββατο για τον Λίβανο, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Στην πολύπαθη χώρα που έχει χτυπηθεί από πολιτική αστάθεια, οικονομική κρίση καθώς και την πανδημία του κοροναϊού, και τώρα σχεδόν ισοπεδώθηκε από τη φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Βηρυτού ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια με τις δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες άνοιξαν πυρ με πλαστικές σφαίρες κατά των διαδηλωτών, ενώ έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών, με αποτέλεσμα δεκάδες να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Τη ζωή του έχασε, δε, ένας αστυνομικός.

Αποφασισμένοι για ανατροπή της κατάστασης οι διαδηλωτές προχωρούν σε καταλήψεις κυβερνητικών κτιρίων. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτό είναι το τέλος» δηλώνει στον Guardian κάτοικος της Βηρυτού, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στη χώρα.

Υπό την κοινωνική πίεση και κατακραυγή ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα. «Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουμε» σημείωσε ο Ντιάμπ. Οι ηγέτες τους «δεν έχουν πολύ χρόνο, είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου για ένα διάστημα 2 μηνών ωσότου συμφωνήσουν» πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο -, διαδηλωτές πραγματοποίησαν έφοδο το βράδυ του Σαββάτου στα κεντρικά της Ένωσης Τραπεζών στο κέντρο της Βηρυτού, βάζοντας φωτιά εκεί προτού τους απωθήσουν στρατιώτες.

«Κάτω η βασιλεία των τραπεζών» φώναζαν οι διαδηλωτές.

Government forces have begun to send reinforcements into the center of #Beirut as violent riots continue. pic.twitter.com/KVhVJXZpYm

— The Intel Crab (@IntelCrab) August 8, 2020