Ινδία: Συνετρίβη αεροπλάνο με 191 επιβάτες – Τουλάχιστον 16 νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία καθώς η πτήση, με τους 191 επιβαίνοντες, από Ντουμπάι προς την Καλικούτ συνετρίβη στο τέλος του αεροδιαδρόμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η άτρακτος του αεροπλάνου έσπασε στα δύο μετά την προσγείωση, εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης. Όπως επισημαίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι νεκροί είναι 16, ανάμεσά τους και οι δύο πιλότοι, ενώ υπάρχουν αναφορές για 123 τραυματίες.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Πλήθος αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της συντριβής, στις οποίες αποτυπώνεται ο τρόμος, ενώ ακούγονται φωνές. Τα βίντεο που κυκλοφορούν κόβουν την ανάσα, καθώς δείχουν το αεροσκάφος «κομμένο» στα δύο.

#BREAKING: An @airindiain plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode pic.twitter.com/jFRsKMTOeN

— Bangalore Mirror (@BangaloreMirror) August 7, 2020