Κοροναϊός : Φράχτης σε παραλία για να σταματήσει ο συνωστισμός

Ένα φράχτη έστησε ο δήμος του Σικάγο έξω από παραλία για να αποκλείσει την πρόσβαση στο κοινό.

Ο φράχτης ήταν έτοιμος την Κυριακή έξω από το Montrose Beach, το οποίο πλάι σε άλλες παραλίες, παιδότοπους και δημόσιες πισίνες, παραμένει κλειστό εξαιτίας του κοροναϊού, όπως μεταδίδει το δίκτυο NBC Chicago.

The mayor called the behavior reckless, pleading with people to not «make us take steps backwards.»

Την προηγούμενη μέρα, η δήμαρχος του Σικάγο, Lori Lightfoot, καταφέρθηκε κατά συγκέντρωσης αντρών κυρίως σε υπαίθριο χώρο κοντά στη συγκεκριμένη παραλία, στην οποία ελάχιστοι φορούσαν μάσκα.

It’s called a pandemic, people. This reckless behavior on Montrose Beach is what will cause us to shut down the parks and lakefront. Don’t make us take steps backwards. pic.twitter.com/FHxeYfH7Wf

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) August 8, 2020