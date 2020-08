Λιβύη: Αεροπορική επιδρομή του Χάφταρ εναντίον τουρκικών συστημάτων αεράμυνας

Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά των δυνάμεων της κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του Σάρατζ φέρεται να ξεκίνησε τη Δευτέρα ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA).

Σύμφωνα με ακτιβιστές και μέσα μαζικής ενημέρωσης του LNA, η πολεμική αεροπορία του στρατού στόχευσε μια τουρκική πλατφόρμα αεροπορικής άμυνας, ραντάρ και πύργο μπλοκαρίσματος σε κάστρο και γέφυρα στην Al-Sadada.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπορική δύναμη του LNA κατέστρεψε την πλατφόρμα αεροπορικής άμυνας, το ραντάρ και τον πύργο μπλοκαρίσματος αφού χτύπησε στην περιοχή νωρίτερα το πρωί.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Libya 24 TV επιβεβαίωσε τις αεροπορικές επιδρομές στην Al-Sadada, επισημαίνοντας ότι η αεροπορική δύναμη του LNA στόχευε την 14η Πύλη σε αυτήν την περιοχή που βρίσκεται δυτικά της στρατηγικής πόλης της Σύρτης.

Ορισμένοι ακτιβιστές του LNA ανέφεραν ότι οι αεροπορικές επιθέσεις είχαν ως στόχο τα πρόσφατα εγκατεστημένα τουρκικά συστήματα αεράμυνας στο Al-Sadada, κάτι που είναι σημαντικό επειδή οι δυνάμεις της Κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας έχουν συγκεντρώσει τα στρατεύματά τους στην περιοχή για πιθανή επίθεση στη Σύρτη.

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης δεν έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα τις αναφορές αεροπορικών επιθέσεων.

3 hours ago several #LNA airstrike were conducted between sdadda bridge and Sdadda castle, targeting a Turkish air Défense missile platform + radar + jamming tower.

Resulting in the destruction of the targets.#Libya #HoR #Turkey pic.twitter.com/PjPrrdg8i8

— M-LNA (@MLNA2020) August 10, 2020