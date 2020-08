Κάλεσμα 100 διάσημων αφροαμερικάνων στον Μπάιντεν να επιλέγει μαύρη συνυποψήφια

Από τον ράπερ Diddy στον ραδιοφωνικό παραγωγό Charlamagne tha God, αλλά και προσωπικότητες του αθλητισμού και της θρησκείας, 100 Αφροαμερικανοί δημοσίευσαν σήμερα μια ανοικτή επιστολή με τη οποία καλούν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν να επιλέξει μια μαύρη συνυποψήφια.

«Το να μην επιλέξετε μια μαύρη συνυποψήφια το 2020 σημαίνει ότι θα χάσετε τις εκλογές», γράφουν οι υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο αστέρας του NBA Κρις Πολ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ζητήσαμε από τις μαύρες γυναίκες να κάνουν τα πάντα. Να κινητοποιήσουν τα στρατεύματα έως να ρισκάρουν την ζωή τους για το Δημοκρατικό Κόμμα, χωρίς αναγνώριση, ούτε σεβασμό, κρατώντας χαμηλό προφίλ και σίγουρα χωρίς να τις στηρίζουμε αρκετά», γράφουν στην ανοικτή επιστολή, που δημοσίευσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

.@Diddy, @cthagod & others sign letter calling @JoeBiden to choose a black VP

“Failing to select a Black woman in 2020 means you will lose the election. We don’t want to choose between the lesser of two evils & we don’t want to vote for the devil we know vs the devil we don’t” pic.twitter.com/T57mcEsoYz

— Molly Nagle (@MollyNagle3) August 10, 2020