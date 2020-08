Νέος χάρτης από την Τουρκία για το Oruc Reis με… Καστελόριζο και έρευνες δίπλα στην Κάρπαθο

Εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας παραμένει το τουρκικό ερευνητικό σεισμογραφικό σκάφος Ορούτς Ρέιτς, συνοδευόμενο από τουρκικά πλοία σε στενό κλοιό. Σύμφωνα με πληροφορίες η Τουρκία έχει στείλει στην περιοχή περισσότερα από 17 πλοία

Η θέση του Oruc Reisτο πρωί της Τρίτης

Τα καλώδια του παραμένουν ποντισμένα, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής πλευράς, δεν μπορεί να κάνει έρευνες λόγω του θορύβου που προκαλούν τα πλοία που βρίσκονται κοντά του (ελληνικά και τουρκικά).

Την ίδια ώρα με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η τουρκική προπαγάνδα στο Αιγαίο, θέτοντας εκ νέου θέμα Καστελόριζου και κατηγορώντας την Ελλάδα ότι δημιουργεί εντάσεις, με τους «μαξιμαλιστικούς της ισχυρισμούς», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Cagatay Erciyes και παρουσιάστηκε ως θέμα στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε χάρτη που δείχνει τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας του σεισμικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis. Σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε η Άγκυρα, το Oruc Reis κινείται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας της χώρας και στα σύνορα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπροσθέτως, ο Τούρκος διπλωμάτης θέτει ευθέως θέμα Καστελόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ενώ μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλει έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και δη σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο.

Δείτε τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τούρκος αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών της Άγκυρας:

«Το Oruc Reis ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας σήμερα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση για αυτή τη δραστηριότητα», ανέφερε ο Cagatay Erciyes.

Ο Erciyes ανέφερε στο Twitter ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει προβλήματα λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3,86 τετραγωνικών μιλίων) με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από το Ελληνική ηπειρωτική χώρα.

«Η Ελλάδα διεκδικεί 40.000 km2 θαλάσσιας περιοχής δικαιοδοσίας λόγω αυτού του μικρού νησιού και επιχειρεί να σταματήσει το Oruc Reis και να μπλοκάρει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός ο μαξιμαλιστικός ισχυρισμός δεν είναι συμβατός με το διεθνές δίκαιο. Είναι αντίθετος με την αρχή της ισότητας. Ωστόσο, η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό και να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία να σταματήσει τις νόμιμες υπεράκτιες δραστηριότητές της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και λογικό», τόνισε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Ο Erciyes πρόσθεσε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να ζητήσουν από την Ελλάδα να σταματήσει τους άδικους παράλογους ισχυρισμούς της.

«Είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία που δημιουργεί εντάσεις στην περιοχή λόγω τέτοιων μαξιμαλιστικών ισχυρισμών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Erciyes στην ανάρτησή του στο Twitter κοινοποίησε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και πώς πρέπει να οριοθετηθούν βάσει της αρχής της δικαιοσύνης.

Όλως τυχαίως, ο Ερσίς είχε διατελέσει πρεσβευτής της Άγκυρας στον Λίβανο.

Δείτε την ανάρτησή του:

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.



