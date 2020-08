Αλεξέι Ναβάλνι: Συγκλονιστικά βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δηλητηρίαση – Αναγκαίο να μεταφερθεί στην Ευρώπη

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη διακομιδή του ρώσου ακτιβιστή και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, από το αεροδρόμιο της σιβηρικής πόλης Όμσκ στο νοσοκομείο κάνει το γύρο των social media από το πρωί της Πέμπτης.

Στο βίντεο απεικονίζονται οι τραυματιοφορείς να οδηγούν τον 44χρονο Ναβάλνι, χωρίς τις αισθήσεις του, πάνω σε φορείο μέσα στο ασθενοφόρο.

Alexei #Navalny, the leader of the opposition in #Russia, got poisoned on the plane. He was delivered to the hospital and he is in a coma now. Doctors are refusing to reveal the results of the blood test. pic.twitter.com/N3UqAUbM3Q

— Riots & Resistance (@ResistanceRiots) August 20, 2020