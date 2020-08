Κοροναϊός – Λονδίνο: Του επιτέθηκε επειδή του έκανε παρατήρηση για τη μάσκα

Παρά τις εκκλήσεις των αρχών και των ειδικών, κάποιοι φαίνονται να επιμένουν να μην φορούν τη μάσκα ακόμα και στα ΜΜΜ, ενώ δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας που δείχνουν ορισμένους «αρνητές του κοροναϊού» να επιδίδονται σε πράξεις βίας.

Χαρακτηριστικό τέτοιου είδους σκηνικών αποτελεί και ένα περιστατικό στο Λονδίνο, όπου άντρας έριξε αναίσθητο έναν άλλον επιβάτη επειδή έκανε παρατήρηση σε έναν τρίτο πως δεν φορούσε μάσκα.

Το περιστατικό, όπως γράφει η Daily Mail, συνέβη στον σταθμό Clapham.

Το θύμα κατέληξε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράμματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας κατήγγειλε σε υπάλληλο του μετρό πως ένας άλλος εργαζόμενος δεν φορούσε μάσκα.

Την ώρα που περνούσε ένας άνδρας με ένα παιδί σε καρότσι- ο οποίος επίσης δεν φορούσε μάσκα- ο πρώτος ακούγεται να λέει «ούτε εσύ φοράς μάσκα», χωρίς όμως να το απευθύνει στον άνδρα με το μωρό.

Εκείνος ωστόσο μάλλον το παρανόησε, εξοργίστηκε και αφήνοντας το καρότσι γύρισε προς τα πίσω φωνάζοντας βρισιές και του έριξε μια μπουνιά, ρίχνοντάς τον αναίσθητο κάτω.

Σύμφωνα με την υπηρεσία South Western Railway, ο εργαζόμενος που δεν φορούσε μάσκα είχε εξαιρεθεί από την υποχρεωτική χρήση της για ιατρικούς λόγους.

Coronavirus: Man knocked out at London train station during face mask rowhttps://t.co/ushEeJ0pVu so many people refuse to wear them and nothing is done to make them ! This was always going to happen! Where’s ⁦@MayorofLondon⁩ again ? pic.twitter.com/QLP9K5GX9j

— lee (@00evanstweet) August 20, 2020