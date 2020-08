Ντόναλντ Τραμπ: Και επίσημα υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε τις ψήφους που χρειαζόταν για να λάβει και πάλι το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, στο συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται στο Σάρλοτ, στην Βόρεια Καρολίνα.

Ο ένας μετά τον άλλο, οι εκπρόσωποι της καθεμιάς από τις 50 Πολιτείες άρχισαν με αλφαβητική σειρά –ξεκινώντας από την Αλαμπάμα– να ανακοινώνουν τη στήριξή τους στον απερχόμενο πρόεδρο. Λίγο μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα, ξεπεράστηκε το όριο των 1.276 ψήφων που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει το χρίσμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Σάρλοτ γύρω στις 19.30 (ώρα Ελλάδας), βάζοντας τέλος στις εικασίες για το αν θα παρίστατο αυτοπροσώπως στην έναρξη του συνεδρίου ή όχι.

Νωρίτερα, σε ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, επιτέθηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MSNBC επειδή δεν μετέδιδαν ζωντανά την ψηφοφορία των αντιπροσώπων των Πολιτειών. «Ψευδείς ειδήσεις! Ιδού εναντίον ποιου πρέπει να αγωνιστεί το Ρεπουμπλικανικό κόμμα», έγραψε.

Incredible that @CNN & MSDNC aren’t covering the Roll Call of States. Fake News! This is what the Republican Party is up against. Also, I’d like to hear the remarks of the Delegates from individual States, rather than @FoxNews anchors. Ridiculous!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2020