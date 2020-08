ΗΠΑ : Ποιος είναι ο έφηβος που έσπειρε τον θάνατο στη διαδήλωση του Ουισκόνσιν

Πριν πάρει το όπλο του για να επιτεθεί στους διαδηλωτές στην Κενόσα του Ουισκόνσιν την Τρίτη, όπου φέρεται να σκότωσε δύο άτομα και να τραυμάτισε σοβαρά έναν τρίτο, ο 17χρονος Κάιλ Ρίτενχαουζ φαίνεται πως θαύμαζε εμμονικά ένα πράγμα: Την αστυνομία.

Το περιστατικό της Τρίτης, που προέκυψε όταν φερόμενα ως μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων προγραμμάτισαν αντισυγκέντρωση κατά των διαδηλώσεων του κινήματος Black Lives Matter, επιβεβαιώνει ένα φρικτό γεγονός: Οι ένοπλοι αντι-διαδηλωτές έχουν καταστεί συνηθισμένο φαινόμενο στις ΗΠΑ, όπου οι νόμοι περί οπλοκατοχής χαρακτηρίζονται από πολύ μεγαλύτερη χαλαρότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη.

Έχοντας μεγαλώσει στα βόρεια προάστια του Σικάγο, ο 17χρονος ακολουθούσε τις δυνάμεις της αστυνομίας σε βοηθητικούς ρόλους, ενώ τα προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα είναι πλημμυρισμένα από το σύνθημα «Blue Lives Matter». Πρόκειται για μια αναφορά στο γνωστό σύνθημα Black Lives Matter, το οποίο αναφέρεται στην αξία της ζωής των αστυνομικών, καλώντας σε ενίσχυση της ελευθερίας κινήσεων τους, στο όνομα της προστασίας τους. Υπάρχουν βίντεο στα οποία ο νεαρός εμφανίζεται σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ, αλλά και φωτογραφίες του, στις οποίες ποζάρει με όπλα.

