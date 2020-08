Τα προκλητικά κέρδη των δισεκατομμυριούχων εν μέσω πανδημίας και οι επικριτές τους

Τρεις από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου έχουν πετύχει εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας τους.

Η καθαρή αξία της περιουσίας του ιδρυτή της Amazon.com Inc., Jeff Bezos, κόντεψε να ξεπεράσει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη, καθώς οι μετοχές του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου κατέγραψαν καινούργιο ρεκόρ. Ταυτοχρόνως η κίνηση αυτή ώθησε την πρώην γυναίκα του MacKenzie Scott, 50 ετών, πολύ κοντά στο να να γίνει η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου, πίσω ακριβώς από την κληρονόμο της L’Oreal SA., Francoise Bettencourt Meyers.

Στο μεταξύ, ο Elon Musk είδε την περιουσία του να αυξάνεται τόσο πολύ ώστε να μπει στο κλαμπ των πολυδισεκατομμυριούχων. Οι μετοχές της Tesla Inc. ενισχύθηκαν την Τετάρτη, οδηγώντας την καθαρή αξία της περιουσίας του ιδρυτή της σε 101 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το - Billionaires Index, λίστα των 500 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Οι εταιρείες τεχνολογίας έδωσαν ώθηση στο δείκτη S&P 500 και στον Nasdaq Composite με αποτέλεσμα να βρεθούν σε νέα υψηλά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με τους επενδυτές να προεξοφλούν ότι η Federal Reserve είναι πιθανό να διατηρήσει τα βραχυχρόνια επιτόκια κοντά στο μηδέν για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Τα κέρδη του Bezos, 56 ετών, και του Musk αντιπροσωπεύουν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις συσσώρευσης πλούτου, σε μία αβέβαιη χρονιά που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των αγορών και καταστροφικές ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες. Οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχουν κερδίσει 809 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του έτους, μια αύξηση 14% από τον Ιανουάριο, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια πανδημία προκάλεσε πτώση ρεκόρ στα ΑΕΠ και εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας.

Εισοδηματική ανισότητα

Η αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλούς προοδευτικούς πολιτικούς και επικριτές στην αριστερά. Ο γερουσιαστής των Η.Π.Α. Bernie Sanders στις αρχές αυτού του μήνα θέσπισε νομοθεσία για να φορολογούνται οι τεράστιες εισπράξεις κερδών κατά την διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε σε δισεκατομμυριούχους όπως ο Jeff Bezos και ο Elon Musk να γίνονται προκλητικά πλούσιοι την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εξώσεις, πείνα και οικονομική εξαθλίωση» είπε ο Sanders την Τετάρτη. «Ήρθε η ώρα να θεμελιώσουμε αλλαγές στις προτεραιότητες του έθνους μας».

Άλλοι κρίνουν ότι η τεράστια περιουσία τους δικαιολογείται, λέγοντας ότι την έχουν κερδίσει μέσω της δημιουργίας επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Η απότομη αύξηση περιουσιών παρατηρείται κατά κύριο λόγο στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης με τους δισεκατομμυριούχους και πυροδοτείται κυρίως από τις μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς η πανδημία οδηγεί όλο και περισσότερο κόσμο στο διαδίκτυο. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ιδιωτών επενδυτών που αγοράζουν μετοχές.

Ο Musk, 49 ετών, που είναι τώρα ένας από τους τέσσερις πολυδισεκατομμυριούχους του κόσμου, έχει δει την περιουσία του να αυξάνεται κατά 73,6 δισεκατομμύρια δολάρια αυτόν τον χρόνο, πραγματοποιώντας ωστόσο ένα άλμα μικρότερο από αυτό του Bezos, ο οποίος έγινες πλουσιότερος κατά 87,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Την Τετάρτη μόνο, ο πλούτος του αυξήθηκε κατά 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μεγιστάνες τεχνολογίας των Η.Π.Α. δεν είναι οι μόνοι που έχουν ευνοηθεί. Ο Ινδός Μουκές Αμπάνι έγινε ο πρώτος Ασιάτης που βρέθηκε ανάμεσα στους πέντε πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, τον προηγούμενο μήνα. Έχει κερδίσει 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό τον χρόνο μετά την εκτόξευση των μετοχών του ομίλου του, Reliance Industries Ltd., του οποίου το τμήμα τεχνολογίας έχει προσελκύσει πρόσφατα επενδύσεις από εταιρίες όπως το Facebook και η Silver Lake.

Και παρά τις αυξημένες εντάσεις με τις Η.Π.Α., οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας στην Κίνα έχουν επίσης πετύχει φέτος αρκετά κέρδη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tencent Holdings Ltd. Pony Ma, έχει συγκεντρώσει 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό τον χρόνο και η περιουσία του ανέρχεται πλέον στα 55,2 δισ. δολάρια. Ο Jack Ma του Alibaba Group Holding Ltd. και ο William Ding της NetEase Inc. έχουν κερδίσει πάνω από 12 δισ. δολάρια έκαστος, με τις περιουσίες τους να ανέρχονται στα 58,9 και 30,8 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Επιμέλεια μετάφρασης: Αμαλία Σοφία Βερούτη