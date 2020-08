Τσίπρας: Συγχαρητήρια σε Μπακς, είμαστε πολύ περήφανοι για Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο

Συγχαρητήρια στους Μιλγουόκι Μπακς, ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, απέστειλε μέσω Twitter o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με την απόφαση της ομάδας να μην παίξει στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς με τους Ορλάντο Μάτζικ εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίθεση αστυνομικών στο Γουισκόνσιν, με επτά σφαίρες, κατά του Τζέικοπ Μπλέικ.

“Συγχαρητήρια στους Μπακς. Είμαστε πολύ περήφανοι που ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσαν το παράδειγμα παίρνοντας θέση κατά του ρατσισμού και της κοινωνικής αδικίας”, έγραψε ο κος Τσίπρας.

Congratulations @Bucks. We’re extremely proud for @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43 setting an example by taking a stance against racism and social injustice.#BlackLivesMatter https://t.co/aZkmph1DDy

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) August 26, 2020