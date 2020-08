Από το παγούρι της παραλίας στο παγούρι των μαθητών!

Τα τελευταία χρόνια κάθε πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη που έχει σταθερά στο κέντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του, τους ανθρώπους, το περιβάλλον και το συλλογικό συμφέρον αποτελεί μια μικρή έκπληξη. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την τελευταία πρωτοβουλία του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια νέα γενναιόδωρη δωρεά και την ίδια στιγμή, για μια αυθεντικά πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα ανθρώπινη χειρονομία.

Στις 25 Αυγούστου 2020 η εκτελεστική διευθύντρια Αγγελική Κοσμοπούλου με ανάρτηση της στο facebook ενημερώνει για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης έχει ως εξής: «Σε μια ουσιαστική δωρεά για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας προχωρά το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. Προσφέρει 662.400 επαναχρησιμοποιούμενα ατομικά μπουκάλια, με στόχο την εκπαίδευση και εξοικείωση των παιδιών στην επαναχρησιμοποίηση υλικών στην καθημερινότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα, η χρήση ατομικού μπουκαλιού από τους μικρούς μαθητές προστατεύει την υγεία των παιδιών και ενισχύει τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το επαναχρησιμοποιούμενο μεταλλικό μπουκάλι που θα βρουν στα θρανία τους οι 662.400 μαθητές δημοτικού, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, είναι κατασκευασμένο από υλικά που πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και καλύπτει μια σημαντική ανάγκη των παιδιών, στο σχολείο αλλά και σε εξωσχολικές δραστηριότητες τους.

Από την ίδρυσή του το 2016, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, πρωτοπόρο και με σταθερή στόχευση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιεί δράσεις και επενδύει σε προγράμματα που ευαισθητοποιούν και ενεργοποιούν τα παιδιά και τους νέους, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών για την προστασία του περιβάλλοντος».

Αλλά, το Ίδρυμα -πρόεδρος του οποίου είναι η κα Εύη Λαζού- πέραν των δικών του προγραμμάτων, συνεργάζεται εξ αρχής στρατηγικά με την Πολιτεία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με πλέον πρόσφατο αντικείμενο τον συντονισμό της εθνικής προσπάθειας για τη μείωση και σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, μέσω του προγράμματος «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης». Επίσης, με όχημα το ιδιόκτητο, ειδικής κατασκευής πλοίο «Τυφώνας», συνεχίζει εντατικά το πρόγραμμα καθαρισμού των ελληνικών ακτών. Στο διάστημα του τελευταίου έτους, η ομάδα του «Τυφώνα» έχει καθαρίσει 1.274 ακτές στην Κρήτη, στον Αργοσαρωνικό, στη Δυτική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στις Σποράδες, έχοντας ως στόχο τον καθαρισμό του συνόλου της ελληνικής ακτογραμμής στα επόμενα χρόνια.

Αλλά, ας πάμε για λίγο πίσω στο χρόνο. Η κα Εύη Λαζού είναι ιδρυτικός εταίρος και μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού The People’s Trust, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότηση σε νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η ίδρυση και η λειτουργία του The People’ s Trust ήρθε για να φέρει στην εγχώρια αγορά ένα νέο σύμμαχο για τη νέα και τη νεανική επιχειρηματικότητα δίχως σκοπιμότητες και υστερόβουλες σκέψεις. Πιο συγκεκριμένα, το The People’s Trust από τον Σεπτέμβριο του 2016 έχει υποστηρίξει περισσότερες από 270 επιχειρήσεις, παρέχοντας τους μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο οργανισμός παρέχει οικονοµική υποστήριξη µέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ σε όσους επιθυµούν να δηµιουργήσουν µια νέα επιχείρηση ή επιθυµούν να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάµενη µικρή επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζει σε ενδιαφερόµενους που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Ο οργανισµός παρέχει επίσης, κατά περίπτωση, πρόσβαση σε άτοκο δάνειο µέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ. Η παροχή του δανείου έχει διάρκεια αποπληρωµής έως 48 µήνες και περίοδο χάριτος έως 6 µήνες.

Η στήριξη που έχει δώσει το The People’s Trust έχει αποδώσει καρπούς τόσο στο επίπεδο της λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων σε αστικά κέντρα όσο και στο επίπεδο της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η στήριξη των 270 εταιρειών έχει δημιουργήσει 600 θέσεις εργασίας. Στα χρόνια της γενικευμένης κρίσης της ελληνικής κοινωνίας κάθε μια θέση εργασίας μετράει για …χρυσάφι.

Ας γνωρίσουμε, όμως, και ξεχωριστής σημασίας project.

– Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης»

Με σκοπό να γίνει η Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που θα μειώσει σταδιακά τα πλαστικά μιας χρήσης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μείωση και σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα συντονίζει τις δράσεις ενημέρωσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, δίνει συμβουλές και αναδεικνύει καλές πρακτικές για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης.

Στις 15 Ιουλίου 2020 η Αγγελική Κοσμοπούλου που συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του προγράμματος γράφει σε μια ανάρτηση της στο facebook: « Στον καθαρισμό στον Άγιο Παύλο της Αμοργού με την ομάδα του προγράμματος Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης, απομακρύναμε από την ακτή πολλά μπουκάλια και ποτήρια καφέ, φελιζόλ από αλιευτική δραστηριότητα, μπαλόνια, μπατονέτες, καλαμάκια, μικρά κομμάτια πλαστικού, καφάσια, αλλά και μάσκες μίας χρήσης. Καθώς η ακτή είχε καθαριστεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, είχαμε μια καλή εικόνα της επιβάρυνσης που συσσωρεύεται σε μικρό χρονικό διάστημα, με απορρίμματα που «αφήνονται» στην ακτή κι άλλα που έρχονται από τη θάλασσα. Είχαμε την «ευκαιρία» να δούμε πολλά από τα πλαστικά μίας χρήσης που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή οδηγία στο σημείο όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκονται».

TYPHOON PROJECT

Το TYPHOON PROJECT, ένα νορβηγικής κατασκευής πλοίο 72 μέτρων που συμβάλλει στο έργο καθαρισμού παράκτιων και υποθαλάσσιων περιοχών. Εκτός από σύγχρονα συστήματα ναυτικής πλοήγησης, το πλοίο φιλοξενεί 5 ταχύπλοα για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων ακτών και διαθέτει κάδους απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας, κατάλληλους για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων ειδών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των δράσεων. Η ομάδα του «Typhoon», αποτελούμενη από στελέχη του Ιδρύματος και μόνιμο προσωπικό του σκάφους, ξεκίνησε πιλοτικά τις δράσεις της στα τέλη Ιουλίου, καθαρίζοντας δυσπρόσιτες ακτές ανά την Ελλάδα και απομακρύνοντας 115 τόνους απορριμμάτων. Το πλοίο συνεχίζει τη δράση του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικούς φορείς, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Οι πρωτοβουλίες, τα προγράμματα και οι δράσεις του Ιδρύματος έχουν πάντα αρχή, μέση και τέλος, διαθέτουν συνέπεια και συνέχεια. Δεν χρειάζονται προς τούτο πολλά λόγια. Αρκεί το περιεχόμενο μιας ανάρτησης στο facebook που έχει γίνει από τους διαχειριστές του προγράμματος Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης. Το περιεχόμενο της ανάρτησης – 8 Ιουλίου 2020- έχει ως εξής: «Τα πλαστικά μπουκάλια έχουν εισβάλει σε τέτοιο βαθμό στην καθημερινότητά μας που έχουν γίνει μέρος του περιβάλλοντός μας. Δεν ανήκουν, όμως, εκεί! Ήρθε ο καιρός να μην αφήσουμε μια ανθρώπινη δημιουργία να καταστρέψει ένα φυσικό υλικό, όπως τα βότσαλα της παραλίας! Φροντίζουμε το περιβάλλον έχοντας μαζί μας το δικό μας παγούρι».

Η συνέχεια και η συνέπεια που λέγαμε. Το παγούρι των μαθητών έχει άμεση σχέση με το παγούρι των διακοπών μας στην ερημική παραλία ενός νησιού και εκείνο (κάπου πέρα μακριά) με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και το βασικό της χαρακτηριστικό, την επανάχρηση.

