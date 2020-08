Ο επιχειρηματίας που χαρίζει σε 50 υπαλλήλους του μετοχές αξίας 233 εκατ. δολαρίων

Ο Trevor Milton, ιδρυτής και πρόεδρος της Nikola Corp., δίνει στους πρώτους 50 υπαλλήλους της start-up εταιρείας ηλεκτρικών φορτηγών 6 εκατομμύρια από τις προσωπικές του μετοχές, τηρώντας την υπόσχεση που έδωσε όταν τους προσέλαβε.

«Όταν ξεκίνησα την εταιρεία έψαχνα τους καλύτερους υπαλλήλους του κόσμου και ήταν μεγάλο το ρίσκο», είπε ο Milton σε ένα βίντεο που ανέβασε στην σελίδα του στο Instagram. «Οι πιθανότητες μας να επιτύχουμε ήταν ελάχιστες και τυχαία βρήκα μία καταπληκτική ομάδα υπαλλήλων που ξεκίνησαν μαζί μου από την πρώτη μέρα».

I love our employees. They make Nikola great & are the key to our success. I’m making good on my promise when I hired the first +- 50 employees – giving 6,000,000 of my personal shares to them. You’ll see a reduction in my holdings for this. They are not sold, but given.

— Trevor Milton (@nikolatrevor) August 26, 2020