ΓΕΕΘΑ: Τα ελληνικά F-16 που συνόδευαν το αμερικανικό B-52 αναχαίτισαν ​τουρκικά αεροσκάφη

Την προκλητική και αντισυμμαχική συμπεριφορά της Τουρκίας σχετικά με την πτήση του αμερικανικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους Β-52, το οποίο συνόδευαν ελληνικά F-16 και τον κίνδυνο να προκληθεί «ατύχημα» καταγγέλλει το ΓΕΕΘΑ. ​

Μετά από ανάρτηση σε επίσημο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη συνοδεία αεροσκάφους Β-52 της Αμερικανικής Αεροπορίας εντός του FIR Αθηνών, σε ανακίνωσή του αναφέρει ότι «κατά τη σχεδίαση της ΝΑΤΟικής δραστηριότητας «ALLIED SKY», που μεταξύ άλλων είχε ως σκοπό την επίδειξη των ισχυρών συμμαχικών δεσμών των Κρατών Μελών του ΝΑΤΟ και αφορούσε στη συνοδεία ενός Αμερικανικού Στρατηγικού Βομβαρδιστικού τύπου Β-52 από 4 αεροσκάφη (Α/Φ) F-16 BLK 52+ εντός του FIR Αθηνών και Σκοπίων, η πιθανότητα εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς από την πλευρά της Τουρκίας είχε προβλεφθεί και γνωστοποιηθεί στους Συμμάχους μας και είχαν ληφθεί από το ΓΕΕΘΑ όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισής της».







​Όπως σημειώνει το ΓΕΕΘΑ, παρά τα συμφωνηθέντα και τις σχετικές διαβεβαιώσεις, κατά την είσοδο του Β-52 στο FIR ΑΘΗΝΩΝ τα τουρκικά μαχητικά επιδεικνύοντας ιδιαίτερα προκλητική, αντιδεοντολογική, αντισυμμαχική και αντιδιαμετρικά αντίθετη συμπεριφορά από το σκοπό της δραστηριότητας, εξακολούθησαν την πτήση τους πλησίον του Αμερικανικού Α/Φ, το οποίο παρέλαβε σύμφωνα με τη σχεδίαση η Ελληνική τετράδα F-16. Δύο ζεύγη Α/Φ F-16 BLK 52+, τα οποία βρίσκονταν σε ετοιμότητα στην περιοχή γι’ αυτόν το λόγο, αναγνώρισαν, αναχαίτισαν και εξεδίωξαν από το FIR ΑΘΗΝΩΝ τα Τουρκικά Α/Φ.







«​Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους προκλητικές ενέργειες παραβίασης των συμφωνηθέντων αφενός δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, αφετέρου καταστρατηγούν τους Διεθνείς Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος και θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο αεροπορικά μέσα και άλλων συμμαχικών κρατών. Με τέτοιου είδους πειρατικές συμπεριφορές, οι επιχειρησιακές δυνατότητες επικράτησης της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και όχι μόνον, δεν πρόκειται και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, όπως απεδείχθη και κατεδείχθη προς όλους τους ενδιαφερομένους με την πρόσφατη μαζική, αφανή, τελεσφόρα και απολύτως επιτυχή μετάβαση, εκτέλεση επιχειρήσεων και επιστροφή 8 μαχητικών της ΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Τετραμερή Πρωτοβουλία Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας και στην πρώτη επιχειρησιακή δράση της με την επωνυμία EUNOMIA, η οποία έλαβε χώρα από 26 έως 28 Αυγούστου στο FIR Λευκωσίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Σημειώνεται ότι σε ανάρτησή του στο twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «δύο τουρκικά F-16 και δύο αεροσκάφη KC-135R υποστήριξαν ένα αεροσκάφος B-52 των ΗΠΑ. Παρήχαν ανεφοδιασμό κατά την πτήση και τα αεροσκάφη μας F-16 συνόδευσαν το B-52 στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος».

Two Turkish F-16s and two KC-135R aircraft supported a US B-52 aircraft. In-flight refuelling was provided and our F-16 aircraft escorted the B-52 deep into the international airspace over the Aegean Sea.https://t.co/Xw7f0fDdKf pic.twitter.com/FN34vRrZvp

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020