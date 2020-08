Χαμός στο Λονδίνο σε συγκέντρωση αρνητών του κοροναϊού – Απίστευτες εικόνες

Την ώρα που και στην υπόλοιπη Ευρώπη πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες κατά του κοροναϊού και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, πάνω από δέκα χιλιάδες αρνητές του ιού μαζεύτηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου παρά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην πρωτεύουσα της Βρετανίας.

Η διαδήλωση – υπό το όνομα «Unite for Freedom» («Ενωθείτε για την Ελευθερία») – άρχισε στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και ζητά να «μπει ένα τέλος στα κυβερνητικά ψέματα» και να επανέλθουν όλες οι ελευθερίες.

Η εμβληματική πλατεία Τραφάλγκαρ γέμισε με συνωμοσιολόγους, αντιεμβολιαστές και αρνητές του κοροναϊού – φυσικά κανείς τους δεν φοράει μάσκα.

Ακολούθησε πορεία προς τη Ντάουνινγκ Στριτ και προς το Κοινοβούλιο.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση είναι ο Ντέιβιντ Άικ (David Icke), πάλαι πότε συμπαρουσιαστής στην αθλητική τηλεοπτική εκπομπή Grandstand και νυν κεντρικό πρόσωπο των συνωμοσιολόγων. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο Πιρς Κόρμπιν, αδερφός του πρώην ηγέτη του Εργατικού Κόμματος.

