Κοροναϊός : Η ΕΕ στηρίζει το μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση όλων στο εμβόλιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια κατά της COVID-19 παντού στον κόσμο και για καθέναν που το έχει ανάγκη.

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος αυτού, η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα πως συνεισφέρει 400 εκατ. ευρώ σε μορφή εγγυήσεων για την υποστήριξη του COVAX και των στόχων του, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κοροναϊό.

It is only by working together that we can defeat #coronavirus. We need an inclusive international approach and as we are showing today, Team Europe is committed to ensuring the success of the #COVAX Facility.

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι «η παγκόσμια συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να υπερκεράσουμε την παγκόσμια πανδημία. Είδαμε ότι ο κόσμος ένωσε τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό και της εκστρατείας «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας». Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου 16 δισ. ευρώ, ενώ οι πλέον ταλαντούχοι ερευνητές καθώς και οργανισμοί συνενώνουν τις προσπάθειές τους για να παράσχουν εμβόλια, δοκιμές και θεραπείες προς το καθολικό κοινό καλό. Σήμερα, η Επιτροπή ανακοινώνει συνεισφορά ύψους 400 εκατ. ευρώ στον COVAX, με στόχο τη συνεργασία για την αγορά μελλοντικών εμβολίων προς όφελος των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο μας: να νικήσουμε, μαζί, αυτόν τον ιό».

A true moment of global solidarity: @EU_Commission will provide €400 mil. in guarantees to #COVAX to buy & deliver vaccines to low & middle-income countries. Together we make all efforts to speed up development & delivery of coronavirus vaccines to Europeans & rest of the world. pic.twitter.com/BnX3Ph8jfS

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σημείωσε ότι «μόνο εάν συνεργαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πνεύμα αλληλεγγύης, μπορούμε να νικήσουμε τον κορονοϊό. Χρειαζόμαστε μια διεθνή προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς και σήμερα αποδεικνύουμε ότι η «Ομάδα Ευρώπη» —η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ— είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την επιτυχία του μηχανισμού COVAX και να διευκολύνει την πρόσβαση σε εμβολιασμό με ισότιμο τρόπο για όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο».

It is only by working together

in solidarity that we can defeat the #coronavirus.

#TeamEurope is committed to the success of the #COVAX Facility and facilitating access to a vaccine for all.#StrongerTogether

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 31, 2020