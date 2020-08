Ο Πάπας Φραγκίσκος ανησυχεί για τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο – Απειλείται η ειρήνη

Την ανησυχία του για την ένταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε και ο πάπας Φραγκίσκος.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο ποντίφικας απηύθυνε και έκκληση για διάλογο.

Ειδικότερα, έγραψε:

«Παρακολουθώ με ανησυχία τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και απευθύνω έκκληση για δημιουργικό διάλογο και σεβασμό του διεθνούς δικαίου για την επίλυση των διαφορών που απειλούν την ειρήνη των ανθρώπων στην περιοχή».

I follow with concern the tensions in the Eastern Mediterranean area and I appeal for constructive dialogue and respect for international law to resolve the conflicts that threaten the peace of the peoples of that region.

— Pope Francis (@Pontifex) August 31, 2020