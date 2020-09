Πέθανε από κοροναϊό ο πρώην πρόεδρος της Ινδίας

Πέθανε σήμερα έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας ο πρώην πρόεδρος της Ινδίας Πρανάμπ Μουχέρτζι, ο οποίος είχε διαγνωσθεί θετικός στον κοροναϊό νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Την ανακοίνωση έκανε ο γιος του και η ινδική προεδρία.

Βετεράνος πολιτικός που υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών και Οικονομικών σε προηγούμενες κυβερνήσεις, ο Μουχέρτζι βρισκόταν σε βαθύ κώμα και ανέπνεε με μηχανική υποστήριξη αφού προσβλήθηκε από λοίμωξη των πνευμόνων.

«Ο θάνατός του είναι το τέλος μιας εποχής», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter το γραφείο του προέδρου Ραμ Νατ Κοβίντ.

Ο Μουχέρτζι διαγνώσθηκε θετικός στην Covid-19 στις 10 Αυγούστου και έκτοτε νοσηλευόταν.

