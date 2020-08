Πώς η ζήτηση για online γιατρούς δημιούργησε έναν κολοσσό 39 δισ. δολαρίων

Πριν από δύο δεκαετίες, ο Itaru Tanimura αποχώρησε από την McKinsey & Co. μετά από 12 χρόνια συνεργασίας, για να αναλάβει τα ηνία της M3 Inc., μία εταιρείας παροχής online ιατρικών πληροφοριών και υπηρεσιών, η οποία είχε την στήριξη του κολοσσού ψυχαγωγίας, Sony Corp.

Ακολούθησε μια σειρά εξαγορών που μετέτρεψαν την εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στο Τόκιο, σε παγκόσμιο κολοσσό αξίας 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η M3 έχει πλέον περίπου 40 θυγατρικές, συμπεριλαμβανομένων της MDLinx Inc. στις Η.Π.Α. και της βρετανικής Doctors.net.uk Ltd.

Η M3 βοηθά τις φαρμακευτικές εταιρείες, τους γιατρούς και τους ασθενείς τους να έχουν πρόσβαση σε online πληροφορίες μέσω των πλατφορμών της, καλύπτοντας την προηγούμενη ανάγκη για προσωπικές επισκέψεις – κάτι που αποδείχθηκε σημαντικό κατά την εποχή του Covid-19. Οι μετοχές της σχεδόν διπλασιάστηκαν φέτος, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από οποιαδήποτε εταιρεία του δείκτη Nikkei 225 και αυξάνοντας την περιουσία του Tanimura στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την κατάταξη του - Billionaires Index.

«Οι δυνατότητες του online γιατρού βρίσκονται στο προσκήνιο λόγω του Covid, καθώς οι άνθρωποι μένουν στο σπίτι τους», δήλωσε ο αναλυτής της Jefferies Japan Ltd., Hiroko Sato σε συνέντευξή του. «Είναι πραγματικά μία θεαματική μετοχή».

Τα λειτουργικά κέρδη της M3 αυξήθηκαν κατά 26% το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών.

Η επωνυμία της εταιρείας σημαίνει «τα τρία Μ, της Ιατρικής (Medicine), Μέσων και Μεταμόρφωσης» και στόχος της είναι να αλλάξει την ιατρική «αξιοποιώντας πλήρως τη δύναμη του Διαδικτύου», σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η φρενίτιδα εξαγορών ξεκίνησε το 2002, όταν η M3 αγόρασε την ιαπωνική μονάδα του αμερικανικού ιστότοπου WebMD. Απέκτησε το MDLinx το 2006 και το Doctors.net.uk το 2011. Η M3, η οποία πραγματοποιεί περίπου τα 3/4 των εσόδων της στην Ιαπωνία, έχει επίσης μονάδες στην Κίνα, την Ινδία και τη Γαλλία. Μία από τις θυγατρικές της στις ΗΠΑ επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στη μελέτη εμβολίων Covid-19 της Moderna Inc.

Ο Tanimura, 55 ετών, είναι πρόεδρος και κατέχει 2,9% του μετοχικού κεφαλαίου της M3. Η Sony είναι ιδιοκτήτρια του 1/3 περίπου της εταιρείας.

Πλούτος μέσω τεχνολογίας

Η πανδημία έχει δημιουργήσει τεράστια κέρδη για τους κολοσσούς της τεχνολογίας και της φαρμακοβιομηχανίας. Ο Jeff Bezos της Amazon.com Inc. έχει συγκεντρώσει περισσότερα κέρδη από οποιονδήποτε άλλο, με την περιουσία του να φτάνει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Pony Ma της Tencent Holdings Ltd. και Jiang Rensheng, πρόεδρος της εταιρείας παρασκευής εμβολίων Chongqing Zhifei Biological Products Co., αύξησαν την περιουσία τους πάνω από 11 δισ. δολάρια έκαστος.

Ενώ η M3 ανέφερε στο report των αποτελεσμάτων της ότι η Covid-19 οδήγησε στη διακοπή ορισμένων εκ των δραστηριοτήτων της, έχει πάντα τη Sony να την στηρίζει. Ο γίγαντας ψυχαγωγίας έλαβε οικονομική βοήθεια 100 εκατ. δολάρια για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας τον Απρίλιο, και διοχέτευσε μέρος των μετρητών στην M3.

«Η Sony και η M3 θα είναι σε θέση να φέρουν πρωτοφανείς ιδέες στην ιατρική κοινότητα», δήλωσε ο Tanimura τότε. «Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι η ταχεία ανάπτυξη μέτρων που θα συμβάλουν στην καταπολέμηση του Covid-19».