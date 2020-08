Σοκαριστικό βίντεο: Επιχείρησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο μετρό

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης βίντεο επίθεσης που φαίνεται πως είχε στόχο τον βιασμό μέσα στο μετρό της πόλης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα nbcnewyork.com, το περιστατικό συνέβη σε πλατφόρμα του μετρό σε στάση στο Μανχάταν.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Χοσέ Ρέγιες βγήκε από το ίδιο τρένο με το θύμα στη συγκεκριμένη στάση.

Εκεί φέρεται να άρπαξε το θύμα από πίσω, στη συνέχεια το πέταξε στο έδαφος και ανέβηκε πάνω του.

«Αυτή η αποτρόπαια και φρικτή πράξη διακόπηκε από έναν καλό Σαμαρείτη που τον είδε και τον ανάγκασε να σταματήσει, ενώ βιντεοσκοπούσε κρυφά το συμβάν» αναφέρει ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS

— NYPD Transit (@NYPDTransit) August 30, 2020