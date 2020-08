Νέα Navtex από την Τουρκία για το Ορούτς Ρέις έως τις 12 Σεπτεμβρίου- Ποια περιοχή αφορά (χάρτης)

Νέα παράνομη ναυτική οδηγία εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του σεισμογραφικού Ορούτς Ρέις έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με τη νέα Navtex η Άγκυρα μικραίνει την απόσταση των βόρειων Ορίων της παράνομα δεσμευμένης περιοχής από το Καστελόριζο και τις ανατολικές ακτές της Ρόδου και της Καρπάθου. Επιπλέον, είναι ευδιάκριτη η μείωση του δυτικού τμήματος της, το οποίο συμπίπτει με τον 28ο μεσημβρινό.

Η παράταση της Navtex έρχεται μετά τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν ότι η χώρα του «δε θα επιτρέψει πειρατείες και λητείες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» και ότι «έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πριν λίγες ημέρες είχε προαναγγείλει την τμηματική έκδοση των ναυτικών οδηγιών για το Ορούτς Ρέις για ακόμα 90 ημέρες.

Αναλυτικά, η Navtex που εξέδωσε η Τουρκία:

TURNHOS N/W : 1093/20



MEDITERRANEAN SEA



1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;



34 12.28 N – 027 59.93 E



34 29.50 N – 027 59.90 E



34 49.62 N – 028 00.15 E



35 42.53 N – 030 04.25 E



35 27.57 N – 030 13.35 E



35 12.12 N – 030 22.15 E



6 NM BERTH REQUESTED.



2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

