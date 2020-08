Οι νέοι μεγαλοεπενδυτές της Tesla και οι ανησυχίες για μαζική αποχώρηση τους

Αφού επένδυσαν σε τοπικές μετοχές με ρυθμούς ρεκόρ αναζητώντας γρήγορες αποδόσεις, οι ιδιώτες επενδυτές της Νοτίου Κορέας περιλαμβάνονται πλέον στους μεγαλύτερους επενδυτές της Tesla.

Το συνολικό ποσό που έχουν επενδύσει ιδιώτες επενδυτές της Κορέας στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε στα 3,6 δισ. δολάρια στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με τα δεδομένα της χρηματιστηριακής αγοράς στην Κορέα. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με μερίδιο 0.89%, που κατατάσσει τη συγκεκριμένη ομάδα στην 13η θέση με τους μεγαλύτερους επενδυτές της Tesla, σύμφωνα με τα δεδομένα και τους υπολογισμούς του -.

H Tesla είναι μία από τις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την φρενίτιδα των επενδύσεων ιδιωτών λόγω του lockdown που προκάλεσε η πανδημία εντός του έτους. Εκτός από την απήχηση που έχει η εταιρεία του Elon Musk διεθνώς, οι επενδύσεις σε εταιρείες που σχετίζονται με ηλεκτρικά οχήματα είναι δημοφιλείς στη Νότιο Κορέα, η οποία αποτελεί την εστία για τους μεγάλους κατασκευαστές μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της LG Chem Ltd.

Η υποχώρηση των επιτοκίων σε επίπεδα ρεκόρ στη χώρα, ωθούν τους ιδιώτες επενδυτές στην αναζήτηση μετοχών όχι μόνο στο τοπικό χρηματιστήριο αλλά και σε αγορές του εξωτερικού, επισήμανε ο You Seung-Min, επικεφαλής στρατηγικής στην Samsung Securities Co. Οι συνολικές καταθέσεις στις τοπικές χρηματιστηριακές από ιδιώτες επενδυτές έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα ρεκόρ άνω των 40 δισ. δολαρίων φέτος, σύμφωνα με την Korean Financial Investments Association. Επτά από τις κορυφαίες 10 μετοχές που προτιμούν οι Κορεάτες επενδυτές λιανικής είναι οι μετοχές των Η.Π.Α., με τις Apple Inc., Amazon.com Inc. και Microsoft Corp. να βρίσκονται πρώτες στην κατάταξη μετά από την Tesla.

Η αυξανόμενη παγκόσμια παρουσία traders με περιορισμένη εμπειρία και μικρούς επενδυτικούς ορίζοντες, προκαλεί ανησυχία για τον αντίκτυπο των κινήσεων τους στις τιμές των μετοχών. Μια ημέρα τον Ιούλιο, σχεδόν 40.000 λογαριασμοί αγόρασαν μετοχές της Tesla σε ένα διάστημα τεσσάρων ωρών, οδηγώντας τη μετοχή σε άνοδο 16% πριν κλείσει τελικά με πτώση 3%. Με το μερίδιό τους στην Tesla να πλησιάζει το 1%, οι Κορεάτες επενδυτές που μοιάζουν με κοπάδια, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αισθητή διακύμανση σε μία από τις μεγαλύτερες μετοχές διεθνώς.

Οι traders της Ασίας έχουν δείξει μια τάση για κινήσεις υψηλού ρίσκου. Οι βιαστικές τους κινήσεις έχουν συμβάλει σε ακραίες μεταβολές της αγοράς, με αποτέλεσμα οι ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας να απαγορεύουν το short selling σε ορισμένα χρηματιστήρια.

«Είναι αλήθεια ότι οι traders της Κορέας τείνουν να αναζητούν βραχυπρόθεσμο κέρδος», υποστήριξε η Samsung Securities. «Έτσι, αν η μεταβλητότητα αυξηθεί στις αγορές, θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τη μετοχή της Tesla μαζικά».

Επιμέλεια μετάφρασης: Αμαλία Σοφία Βερούτη