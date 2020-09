Αφγανιστάν: Αποφυλακίστηκαν δεκάδες Ταλιμπάν

Η αφγανική κυβέρνηση απελευθέρωσε ένα μέρος των τελευταίων Ταλιμπάν όπως ήταν προγραμματισμένο σε μια ανταλλαγή κρατουμένων, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ανταρτών, δηλώνοντας πεπεισμένος για την προσεχή έναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Οι φυλακισμένοι μας απελευθερώθηκαν και αυτό το εκλαμβάνουμε ως μια θετική πρόοδο που ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των ενδοαφγανικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Σουχάιλ Σαχίν.

Σύμφωνα με άλλον αξιωματούχο των Ταλιμπάν, 200 από τους κρατούμενούς τους αποφυλακίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες.

Μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των Ταλιμπάν υπογράφηκε τον Φεβρουάριο στο Κατάρ, που προβλέπει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν έως τα μέσα του 2021, με αντάλλαγμα κυρίως τη διεξαγωγή ενός ενδοαφγανικού διαλόγου.

Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις αυτές μετατίθενται συνεχώς λόγω διαφωνιών που εστιάζουν σε έναν άλλο όρο της συμφωνίας της Ντόχας, μη επικυρωμένης από την Καμπούλ, σχετικά με μια ανταλλαγή σχεδόν 5.000 Ταλιμπάν έναντι 1.000 μελών των αφγανικών δυνάμεων.

Τριακόσιοι είκοσι, μεταξύ των πιο επικίνδυνων, παρέμεναν πριν από αυτή την τελευταία απελευθέρωση φυλακισμένοι από τις αφγανικές αρχές, που ζητούν από την πλευρά τους προηγουμένως την αποφυλάκιση ορισμένων από τους στρατιώτες τους.

Σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο των Ταλιμπάν, τέσσερα μέλη των αφγανικών μονάδων καταδρομών έπειτα από αίτημα της Καμπούλ απελευθερώθηκαν σήμερα και άλλοι δύο θα απελευθερωθούν αύριο.

Αξιωματούχος της αφγανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε την απελευθέρωση “δεκάδων” Ταλιμπάν. “Οι τελευταίοι φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν σε μερικές ημέρες”, πρόσθεσε.

