Εμφύτευμα Μασκ : Τι είναι και τι φοβούνται οι επιστήμονες

Σε μια χρονιά που ξεκίνησε με φόβους για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και συνεχίστηκε με μια φονική πανδημία, η είδηση για την παρουσίαση εμφυτεύματος που φιλοδοξεί να συνδέσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με… ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν ακούγεται ιδιαιτέρως ευοίωνη. Και πράγματι, το όραμα του Έλον Μασκ για το νέο είδος εμφυτεύσιμου τσιπ που δημιούργησε η εταιρεία του, Neuralink, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των ειδικών, τόσο σχετικά με τις δυνατότητες τις οποίες ενδεχομένως ανοίγει, όσο και σε σχέση με τα δυστοπικά σενάρια στα οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει.

Το νέο τσιπ της Neuralink, για το οποίο έχει κατατεθεί από την περσινή χρονιά αίτημα κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, έχει ως στόχο τη διεπαφή του ανθρώπινου εγκεφάλου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με αυτό τον τρόπο, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς εντολών και ελέγχου της λειτουργίας έξυπνων συσκευών.

Σε πρώτο στάδιο, αυτού του είδους η διεπαφή θα μπορούσε να επιτρέψει σε άτομα με νευρολογικές παθήσεις να ελέγχουν μέσω του εγκεφάλου τους το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, συνδεόμενοι ασύρματα με αυτά. Ωστόσο, το τελικό όραμα του Έλον Μασκ έχει έναν αέρα… επιστημονικής φαντασίας. Ο επιχειρηματίας έχει στόχο τη συγχώνευση των ανθρώπων με την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που όπως υποστηρίζει θα μπορούσε να τους προσφέρει «υπεράνθρωπες γνωστικές ικανότητες» – αλλά και να αποτρέψει και το ενδεχόμενο οι… μηχανές να γίνουν αρκετά ισχυρές ώστε να κατακτήσουν ή να καταστρέψουν την ανθρωπότητα.

Οι πρώτες θετικές ενδείξεις για την επιτυχία του τσιπ, δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, μέσα από live streaming εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε και ο ίδιος ο Έλον Μασκ.

Ο Μασκ παρουσίασε τρία γουρούνια, ένα από τα οποία είχε στον εγκέφαλό της το τσιπ, ενώ τα άλλα δεν το είχαν ή το είχαν στο παρελθόν.

Το γουρουνάκι με το τσιπ, ονόματι Γερτρούδη ενώ έκανε κινήσεις γύρω από ένα στυλό, μύριζε το έδαφος το έδαφος και έτρωγε, ακούγονταν δυνατά «μπιπ» και ηλεκτρονικοί ήχοι, ενώ μια οθόνη έδειχνε σε γράφημα σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα του εγκεφάλου της.

Ο Μασκ εξήγησε ότι στην Γερτρούδη είχε τοποθετηθεί το εμφύτευμα στο κεφάλι της δύο μήνες νωρίτερα και συνδέθηκε αυτό με νευρώνες στο ρύγχος της.

Όταν άγγιξε κάτι με το ρύγχος της, έστειλε νευρικές ακίδες που εντοπίστηκαν από περισσότερα από 1.000 ηλεκτρόδια στο εμφύτευμα.

«Οι χοίροι έχουν στην πραγματικότητα αρκετές ομοιότητες με τους ανθρώπους. Εάν πρόκειται να καταλάβουμε κάτι για τους ανθρώπους, τότε οι χοίροι είναι μια καλή επιλογή» εξήγησε ο Μασκ στο κοινό.

«Εάν η συσκευή αντέχει να λειτουργεί στο γουρούνι, αφού άντεξε εκεί για δύο μήνες και λειτουργεί, τότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι η συσκευή θα έχει αντοχές και στους ανθρώπους».

Η Neuralink έχει ήδη προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές πρώιμων, ενσύρματων εκδοχών του εμφυτεύματος σε αρουραίους, ενώ ο ίδιος ο Μασκ έχει υπονοήσει ότι αυτή η μορφή του τσιπ έχει επιτρέψει σε μια μαϊμού να ελέγξει ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον εγκέφαλό της.

At a demo with live pigs, @elonmusk said that his company @Neuralink had built a self-contained neural implant that can transmit detailed brain activity without the aid of external hardware. “It’s like a Fitbit in your skull with tiny wires,” Musk said. https://t.co/95UO2mCXh9 pic.twitter.com/D4xeXI7sPx

— IEEE Spectrum (@IEEESpectrum) August 29, 2020