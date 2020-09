Μέρκελ για Ναβάλνι : Απόπειρα φόνου επειδή ήθελαν να του κλείσουν το στόμα

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Στέφεν Ζάιμπερτ για τον εντοπισμό ιχνών ουσίας τύπου Νοβιτσόκ στον οργανισμό του Αλεξέι Ναβάλνι, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ τοποθετήθηκε για τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης, λέγοντας πως ήταν θύμα μιας «απόπειρας δολοφονίας με δηλητηρίαση», στόχος της οποίας ήταν να τον σιωπήσει.

Η Μέρκελ έκανε λόγο για «απόπειρα φόνου με νευροτοξικό παράγοντα», προσθέτοντας ότι περιμένει τις εξηγήσεις της Μόσχας για το περιστατικό.

«Η απόπειρα αυτή εναντίον του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης είναι σοβαρή και για τον λόγο αυτό αποφάσισα να κάνω η ίδια μια δήλωση», είπε η Μέρκελ.

Και πρόσθεσε: «Από τις 22 Αυγούστου ο κ. Ναβάλνι νοσηλεύεται εδώ στην Γερμανία και για ανθρωπιστικούς λόγους και μετά από επιθυμία της οικογένειάς του μεταφέρθηκε εδώ. Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα δηλητηριάστηκε με Νοβιτσόκ και αυτό βρέθηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε».

LIVE: Chancellor Angela Merkel makes a statement about the poisoning of Russian opposition politician Alexei Navalny. https://t.co/CD2pDfH2NH

— DW News (@dwnews) September 2, 2020