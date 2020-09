Μητσοτάκης : Η Ελλάδα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της

Την ικανοποίησή του για την έκβαση της επανέκδοσης 10ετούς ομολόγου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της σε οποιαδήποτε λήξη ομολόγων. Στο νέο άνοιγμα του 10ετους ομολόγου άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο γύρω στο 1,2%.»

» Ενάντια σε μια παγκόσμια πανδημία, χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Δημοκρατία», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στο twitter, στα αγγλικά, για τη σημερινή επανέκδοση 10ετους ομολόγου.

Greece today borrowed at the lowest yield ever in its history for any bond maturity. The re-opening of the 10-year bond raised €2.5 billion at a rate of about 1.2%.

Against a global pandemic, we salute the vote of confidence in the Hellenic Republic.

