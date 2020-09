ΣΥΡΙΖΑ: Σαββατοκύριακο ανασχηματισμού – Στη θέση του γραμματέα ο Τζανακόπουλος

Με φρέσκο επιτελικό σχήμα επιθυμεί να εγκαινιάσει την νέα κοινοβουλευτική σεζόν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, βάζοντας -και με αυτόν τον τρόπο- τάξη στις εσωκομματικές έριδες του καλοκαιριού, οι οποίες δεν έπαψαν ούτε ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Με ορόσημο τη ΔΕΘ, ανακατεύοντας την τράπουλα ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κοινοποίησε χθες -σε κλειστή σύσκεψη με κομματικά στελέχη- τις αποφάσεις του αναφορικά με πρόσωπα, πράγματα και χαρτοφυλάκια, ενώ έκοψε το γόρδιο δεσμό ως προς το χρόνο διεξαγωγής του 3ου Συνεδρίου, το οποίο αναβλήθηκε τον περασμένο Μάιο λόγω κορωνοϊού.

Παρότι ο κ. Τσίπρας έχει δεχθεί ουκ ολίγες προτάσεις από στενούς του συνεργάτες το συνέδριο του κόμματος να διεξαχθεί ψηφιακά, με στελέχη όπως ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς να πρωτοστατούν υπέρ μιας τέτοιας λύσης, την αναβολή του Συνεδρίου για το 2021 εισηγήθηκε χθες ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμενος να θυσιάσει την πανηγυρική ατμόσφαιρα και το αίσθημα επανεκκίνησης του κόμματος μπροστά στην πανδημία.

Ανασχηματισμός… εκ των έσω

Επιπρόσθετα στην εισήγηση Τσίπρα, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο, περιλαμβάνονται αλλαγές και στις κορυφαίες κομματικές θέσεις. Συγκεκριμένα, για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος προτείνεται ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και πρώην Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος προτείνεται ο Νάσος Ηλιόπουλος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο Αθηναίων. Ο τελευταίος, αν και είχε αφοσιωθεί στα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα, φαίνεται τις τελευταίες ώρες «να το συζητάει» να αποδεχθεί την πρόκληση της επικοινωνίας του κόμματος, η οποία πάσχει κατά γενική ομολογία σε όλα τα επίπεδα. Ο Νάσος Ηλιόπουλος είναι, άλλωστε, στέλεχος της νέας γενιάς και της επιρροής του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ενώ διατέλεσε υφυπουργός Εργασίας, υπό την Έφη Αχτσιόγλου. Παράλληλα, διαδέχθηκε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο στην ηγεσία της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας τη σκυτάλη από το alter ego του Αλέξη Τσίπρα.

Πάντως, οι εσωκομματικές μετοχές του Νάσου Ηλιόπουλου είναι τόσο αυξημένες, που στη διάρκεια του καλοκαιριού φλέρταρε ανοιχτά με την ιδέα της ανάδειξής του σε νέο Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν ο κ. Τσίπρας επέλεξε τελικά τον κ. Τζανακόπουλο, στέλνοντας μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες.

Μηνύματα προς όλους

Αφενός, η επιλογή του νέου Γραμματέα επιφέρει ισορροπία μεταξύ «προεδρικών» και «53+», καθώς ο κ. Τζανακόπουλος κινείται το τελευταίο διάστημα αυτόνομα εσωκομματικά, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα πέριξ του με στελέχη όπως η Έφη Αχτσιόγλου, η Έφη Καλαμαρά, ο Δημήτρης Βίτσας, ο Γιάννης Μπουρνούς κά. Την ίδια ώρα, η ανάδειξη ενός στελέχους από τα κομματικά σπάργανα στη θέση του Ν2 του ΣΥΡΙΖΑ θέτει νομοτελειακά στον πάγο τις διακηρύξεις περί μαζικού ανοίγματος του κόμματος, το οποίο επιθυμούσαν διακαώς στελέχη της «Προοδευτικής Συμμαχίας», αλλά και οι «Προεδρικοί». Με δεδομένα μάλιστα τα ανοιχτά καλέσματα του κ. Τσίπρα για την ανασυγκρότηση της «δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης», αλλά και την αξιοποίηση στελεχών εκτός των κομματικών στεγανών στους τομείς ευθύνης του κόμματος, ως φαβορί για τη θέση του Γραμματέα έπαιζαν στελέχη ανοιχτά στη διεύρυνση, όπως οι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης και η Ρένα Δούρου. Η είδηση, ωστόσο, της επιλογής Τζανακόπουλου για την κορυφή της κομματικής ιεραρχίας σκόρπισε προβληματισμό και αμηχανία στους «πασοκογενείς», μέλη των οποίων την εξέλαβαν ως φρένο στην εξωστρέφεια του κόμματος. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, «τουλάχιστον δεν θα του κάνει δημόσια αντιπαράθεση» σχολίασαν στελέχη της «προεδρικής πλειοψηφίας», θέλοντας να υπογραμμίσουν την ουδέτερη στάση Τζανακόπουλου στο νέο του ρόλο.

Λίφτινγκ και στη Βουλή

Παράλληλα, ο προκάτοχός του κ. Τζανακόπουλου, Πάνος Σκουρλέτης μετακομίζει από την Κουμουνδούρου στη Βουλή, αναλαμβάνοντας καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, καθώς σε διάταξη μάχης αναμένεται να τεθεί και το αντιπολιτευτικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Οι τελευταίες, μάλιστα, πινελιές στην νέα δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητηθούν σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος στις 12 το μεσημέρι, όπως και κατά την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου μετέχουν και τα στελέχη της Προοδευτικής Συμμαχίας.

