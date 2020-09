Τουρκία κατά ΗΠΑ για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο – Κάνει λόγο για αντίμετρα

Με αντίμετρα προειδοποιεί η Τουρκία τις ΗΠΑ εάν αυτές δεν αναθεωρήσουν την απόφασή τους για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.

Με οργισμένη ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η Άγκυρα κάνει λόγο για απόφαση που «θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

«Σε μια εποχή που καταβάλλονται προσπάθειες για τη μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, η υπογραφή μιας τέτοιας απόφασης από τις ΗΠΑ δηλητηριάζει το περιβάλλον ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και είναι ασυμβίβαστη με το πνεύμα συμμαχίας» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

#BREAKING Turkey says US decision (partially lifting arms embargo on Greek Cypriots) poisons peace environment, incompatible with spirit of alliance

«Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτήν την απόφαση και να υποστηρίξουν τις υπάρχουσες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Διαφορετικά, η Τουρκία, ως εγγυητική χώρα, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομική και ιστορική ευθύνη του τουρκοκυπριακού λαού, θα λάβει αποφασιστικά μέτρα» καταλήγει.

#BREAKING If US doesn’t reconsider its decision to lift arms embargo from Greek Cypriots, Turkey will take counter steps, says Foreign Ministry

