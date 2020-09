Nordic Monitor : Εμπλοκή Ερντογάν με ISIS και πετρέλαια – Τι λέει απόρρητη έκθεση

Αποκαλύψεις για σχέσεις του Ερντογάν με το ISIS, το Κατάρ, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και το λιβυκό πετρέλαιο έφερε στο φως απόρρητη έκθεση που περιήλθε στην κατοχή των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας (ΜΙΤ), πιθανότατα από αντίπαλες μυστικές υπηρεσίες.

Τα στοιχεία της «καρφώνουν» τον Ερντογάν, ενώ η έκθεση είναι ενδεικτική και του τρόπου με τον οποίο η τουρκική κυβέρνηση «παραπληροφορεί, διασπείρει ψεύδη, διαδίδει συνωμοσίες και χρησιμοποιεί τα media για να παραπληροφορεί το κοινό, δημιουργώντας ψεύτικες ιστορίες και χειραγωγώντας την κοινή γνώμη» γράφει τo Nordic Monitor.

Turkish gov’t disinformation campaign with fake stories planted in the media exposed in court https://t.co/J31A4dsqj2

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) August 31, 2020